â€˜Teun Koopmeiners bleef achter in Allianz Stadium voor speciale ontmoetingâ€™

‘Teun Koopmeiners bleef achter in Allianz Stadium voor speciale ontmoeting’

Teun Koopmeiners heeft zondagavond na de uitwedstrijd tegen Juventus (2-2) een ontmoeting gehad met de clubleiding van de Turijnse grootmacht, zo onthult Corriere dello Sport dinsdag. De middenvelder van Atalanta was tweemaal trefzeker en gaf daarmee het best mogelijke visitekaartje af.

Koopmeiners was zondag de absolute hoofdrolspeler in het Allianz Stadium tijdens Juventus - Atalanta (2-2). De Nederlander schoot een perfect ingestudeerde vrije trap achter Wojciech Szczesny voor de 0-1 en was daarna ook verantwoordelijk voor de 2-2.

Het maakt dat Juventus, dat hem al geruime tijd op de radar heeft staan, het gevoel heeft gekregen dat Koopmeiners absoluut van meerwaarde kan zijn volgend seizoen. Hij wordt gezien als de juiste man die voor een doorbraak kan zorgen op het middenveld.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Dat ook directeur Cristiano Giuntoli nu volledig overtuigd is blijkt wel uit het feit dat hij na afloop van het duel een ontmoeting heeft belegd met (de entourage van) Koopmeiners, zo onthult Corriere dello Sport.

Beide partijen hebben langdurig in een box in het stadion doorgebracht, zo klinkt het. Koopmeiners heeft daarbij uitgebreid de plannen van Juventus aangehoord, geschetst door Giuntoli.

Juventus kan Atalanta naar verluidt zo'n dertig miljoen euro bieden plus Matías Soulé. De twintigjarige buitenspeler, die nog een contract heeft tot medio 2026, komt momenteel op huurbasis uit voor Frosinone.

Juventus weet echter dat dat niet genoeg zal zijn, daar Atalanta inzet op een transfersom van zestig miljoen euro. Verwacht wordt zelfs dat het bedrag nog hoger uit zal vallen, daar Koopmeiners niet alleen bij Juventus op de radar staat.

Wat is een realistisch bedrag voor Teun Koopmeiners? 30 miljoen 40 miljoen 50 miljoen 60 miljoen Meer dan 60 miljoen Stem Wat is een realistisch bedrag voor Teun Koopmeiners? 30 miljoen 17% 40 miljoen 31% 50 miljoen 27% 60 miljoen 11% Meer dan 60 miljoen 15% Totaal aantal stemmen: 817 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties