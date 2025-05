Terugkeer bij Ajax nadrukkelijk afgeraden: 'Dat zou ik niet doen als ik hem was'

Volop discussie over de opvolging van Francesco Farioli als hoofdtrainer bij Ajax. In de NOS Voetbalpodcast worden maandag enkele kandidaten voor de Amsterdamse club tegen het licht gehouden.

Commentator Jeroen Grueter is wel gecharmeerd van John Heitinga. De huidige assistent-manager van Liverpool speelde jarenlang voor Ajax en diende de club tevens als assistent-trainer en interim-coach na het ontslag van Alfred Schreuder in 2023.

''Ik vind hem eigenlijk de meest interessante keuze, omdat hij een jaar heeft kunnen afkijken bij Arne Slot. Daar zal hij toch wel wat van geleerd hebben'', zet Grueter zijn mening kracht bij.

Collega-commentator Jeroen Elshoff is het totaal oneens met Grueter over Heitinga. ''Ik zou niet naar Ajax gaan als ik hem was. Hij zit nu op een geweldige trein in Liverpool. Waarom zou je nu dan haast gaan maken, terwijl je misschien nog zoveel te leren hebt en zo gewaardeerd wordt in Liverpool.''

Elshoff zou dan eerder voor Marcel Keizer kiezen. ''Die heeft geen eerlijke kans gehad.'' Keizer stond na het vertrek van Peter Bosz bij Ajax in 2017 een halfjaar voor de groep in Amsterdam. Hij werd weggestuurd na een nederlaag tegen FC Twente in de TOTO KNVB Beker.

''De situatie rond Nouri was verschrikkelijk, waar Keizer goed mee om is gegaan. Hij heeft nooit een kans gehad bij Ajax van Marc Overmars. Die gaf hem geen cent gegeven, terwijl zijn opvolger (Erik ten Hag, red.) zakken met geld kreeg. Keizer heeft grote clubs getraind en daar was hij ook geliefd.''

Keizer werkte onder meer bij Ajax en Sporting Portugal. Zijn laatste klus was bij Al-Shabab uit de Saudi Pro League, waar hij in 2023 na een dienstverband van slechts een maand werd ontslagen.

Elshoff benadrukt dat Slot Keizer hoog heeft zitten. ''Keizer is beste vrienden met Slot. Ze hebben samen een voetbalvisie uitgerold. Slot is heel positief over Keizer.''