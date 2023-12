Terugkeer bij Ajax nabij? Verweij: ‘Ajax zou daar over 2 jaar goed aan doen’

Mike Verweij denkt dat Ajax er goed aan zou doen om Donny van de Beek over twee of drie jaar terug te halen naar Amsterdam. Dat vertelt de journalist in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Van de Beek ruilde Ajax in 2020 in voor Manchester United, maar wist bij de club van manager Erik ten Hag geen potten te breken. Vrijdag werd bekend dat hij het seizoen op huurbasis af zal maken bij Eintracht Frankfurt.

Vrijdagmiddag gaf de Italiaanse transfermarktjournalist Fabrizio Romano zijn ‘Here we Go’ af voor de transfer van Van de Beek. De Nederlandse middenvelder maakt het seizoen af op huurbasis in Duitsland. Volgens Florian Plettenberg van de Duitse tak van Sky Sports ondergaat de middenvelder volgende week de medische keuring en wordt hij daarna gepresenteerd.

In Kick-off komt de huurtransfer ter sprake. Presentator Pim Sedee vraagt aan Verweij of Frankfurt een mooie club is voor Van de Beek. “Ja, alles waar hij nu aan spelen toekomt is een mooie club”, antwoordt hij.

Daarna maakt Verweij een sprongetje naar Ajax. De Amsterdammers haalden in het verleden al eens een speler die niet helemaal wedstrijdfit was, en hij denkt dat ze dat risico nu met Van de Beek niet opnieuw zouden moeten nemen.

“Ajax heeft natuurlijk al een keer die fout gemaakt. Ze hadden een keeper nodig, en toen hebben ze Tim Krul gehaald. Die was eigenlijk bij Ajax nog volle bak aan het revalideren. Vervolgens ging hij naar AZ en daar had hij een heel goed seizoen”, herinnert Verweij zich nog.

“Dus Ajax kan nu Donny van de Beek terughalen, alleen hij heeft twee jaar bijna niet gevoetbald”, vervolgt hij. “Ik zou het die jongen heel erg gunnen, hij is altijd goed geweest voor Ajax, kind van de club. Een hoop meegemaakt ook rondom Nouri, dus het zou wel passen qua omgeving. Maar ik denk dat Ajax er veel beter aan doet om hem over twee of drie jaar terug te halen, als hij weer volle bak aan het voetballen is.”

Valentijn Driessen, ook te horen in de podcast, geeft aan dat hij eigenlijk niet snapt dat Frankfurt Van de Beek nu gaat huren. “Ik zou dat nooit doen. Tuurlijk niet. Waar ik ook zou zitten. Een speler die twee jaar niet heeft gevoetbald!”, besluit hij.

