Terugkeer bij Ajax lijkt verder weg dan ooit: 'Tweede club meldt zich voor Christian Eriksen'

De kans wordt steeds groter dat Christian Eriksen (33) komend seizoen in LaLiga te bewonderen is. Volgens het Spaanse Sport heeft RCD Espanyol zich gemeld bij de Deense middenvelder.

Eriksen nam onlangs afscheid van Manchester United. De Engelse club heeft ervoor gekozen om zijn aflopende contract niet te verlengen, waardoor de routinier transfervrij op te pikken is.

Donderdag meldden meerdere Scandinavische bronnen dat Eriksen een aanbieding op zak heeft van RCD Mallorca. Vanuit Spanje komt nu door dat Espanyol misschien wel de beste papieren heeft.

Mallorca eindigde in het afgelopen seizoen op de tiende plek in LaLiga. Espanyol deed het minder goed en werd veertiende. Sportief directeur Fran Garagarza wil met Eriksen een absolute leider aan de selectie toevoegen.

De 142-voudig international van Denemarken sprak na zijn laatste wedstrijd voor Manchester United met Viaplay. “Ik weet niet of er veel te kiezen valt. Nu is het tijd voor vakantie en dan zien we wel of er iets op mijn pad komt wat voor mij als voetballer en ons als gezin goed uitkomt.”

Ajax

Veel supporters van Ajax dromen al langere tijd van een terugkeer van Eriksen. Het lijkt er echter niet op dat de rechtspoot deze zomer naar Amsterdam komt.

Het is vooralsnog onbekend of technisch directeur Alex Kroes de stoute schoenen gaat aantrekken en een poging gaat wagen om Eriksen terug te halen naar Ajax. Tussen 2008 en 2013 maakte hij als toptalent veel indruk in de Johan Cruijff ArenA.