Younes Namli keert terug bij PEC Zwolle, zo meldt het Algemeen Dagblad maandagochtend. De dertigjarige buitenspeler was deze zomer transfervrij op te pikken nadat hij in eerste instantie zijn contract bij PEC niet wilde verlengen. Nu keert Namli toch terug op het oude nest.

Namli werd in de zomer van 2023 naar PEC gehaald en had daar één doel voor ogen: de Zwollenaren helpen aan lijfsbehoud. Met zijn 4 doelpunten en 8 assists had de dertigjarige Deen uiteindelijk een belangrijk aandeel in het bereiken van de doelstelling.

De creatieveling had een eenzijdige optie in zijn contract staan om die met één jaar te verlengen, maar zag daar vanaf en wilde op zoek naar een nieuwe club. Hij voerde gesprekken met Ajax, maar de Amsterdammers besloten niet met hem in zee te gaan.

In Zwolle hoopten ze al die tijd vurig op een terugkeer van Namli, al werd dat lange tijd niet realistisch geacht. Namli wilde het liefst een stapje hogerop en sprak dat meermaals uit richting PEC.

Technisch directeur Gerry Hamstra liet zich vorige week nog uit over de situatie rondom Namli en verwachtte toen dat er geen doorbraak meer zou komen. “We hebben echt wel pogingen gedaan deze transferperiode. Hij is daarin ook duidelijk geweest. Ik heb hem als mens heel hoog zitten, buiten dat hij heel goed kan voetballen.”

“Maar hij is en blijft welkom”, aldus Hamstra, die zijn wens en die van de supporters van de Blauwvingers nu alsnog in vervulling ziet gaan. Namli wordt deze maandag nog op het trainingsveld verwacht in Zwolle.

Daarmee begint Namli aan zijn vierde seizoen bij PEC. Eerder stond hij tussen 2017 en 2019 onder contract, alvorens hij vertrok naar Krasnodar. In de Eredivisie was Namli ook actief voor Sparta en sc Heerenveen. Volgens Transfermarkt vertegenwoordigt hij momenteel een marktwaarde van 1,6 miljoen euro.