Ter Stegen is woedend na nieuws over zijn vrouw en haalt uit via Instagram: 'De schade is...'

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor een statement van FC Barcelona-doelman Marc-André Ter Stegen.

Ter Stegen is woedend op Catalunya Radio, de officiële radiozender van de regering van Catalonië. De Duitse doelman bracht vrijdag via Instagram naar buiten dat hij en zijn vrouw Daniela gingen scheiden. Volgens het radiostation gaat het stel uit elkaar omdat zij was vreemdgegaan, maar dat is volgens Ter Stegen niet waar.

“Ik ben geschokt over het gebrek aan leiderschap bij Catalunya Radio”, begint Ter Stegen in het bericht. “Journalisten Juliana Canet, Roger Carandell, en Marta Montaner zijn leugenaars. Ze hebben mijn vrouw op een valse manier schade berokkend.”

“Daniela is niet vreemdgegaan. Er is geen derde persoon, dat is een feit. We zijn, zoals eerder gecommuniceerd, goed uit elkaar gegaan. Het is onacceptabel dat een door de overheid controleerd medium dit soort dingen verspreidt. De schade is onherstelbaar”, eindigt de 32-jarige doelman.