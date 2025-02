Ten Hag over mogelijke nieuwe uitdaging: ‘Ik denk dat ik het wel zou kunnen’

Erik ten Hag geniet momenteel van een aantal trainersvrije maanden. In de podcast SEG Stories wordt Ten Hag gevraagd naar een mogelijke nieuwe uitdaging.

Ten Hag vertelt ronduit over het voetbal uit zijn jeugd. “Het Nederlands elftal van 1974 ziet er op filmpjes al best modern uit. Het was een ongelofelijk stel getalenteerde spelers bij elkaar, die dat op een geweldige manier tot uitvoering brachten”, laat de trainer weten.

De voormalig trainer van Manchester United was vier jaar tijdens het WK van 1974. Heel bewust heeft hij dat toernooi dan ook niet meegemaakt. “1978 is het eerste toernooi wat ik heb meegemaakt. Dat doet nog altijd pijn”, verwijst Ten Hag naar het moment dat Rob Rensenbrink op de paal schoot.

“Het elftal van 1974 was beter dan die van 1978. Maar het resultaat was hetzelfde, al waren ze in 1978 iets dichter bij de winst. Het mooie voetbal wint natuurlijk niet altijd”, stelt de 55-jarige Nederlander. “Ook in 82 zag je dat bij Brazilië met Socrates, Falcao, Cerezo, Eder en Zigo. Dat middenveld was geweldig om te zien. Maar helaas werden ze ook geen wereldkampioen.”

De Haaksbergenaar wordt gevraagd of hij een geschikte bondscoach voor Oranje zou zijn. “ik denk dat ik het wel zou kunnen”, geeft Ten Hag aan. “Of ik het goed tot een resultaat breng, dat zou ik moeten bewijzen.”

“Je gaat er pas over nadenken als het op je pad komt”, aldus de voormalig profvoetballer. “In mijn carrière ben ik nog nooit ergens naar op jacht geweest. Ik heb nooit bedacht om trainer te worden van Ajax of Manchester United”, verklaart Ten Hag.

Presentator Joost Hofman vraagt de voormalig Ajax-trainer of hij zichzelf een goede trainer durft te noemen. “Ik ben denk ik best een aardige trainer”, blijft Ten Hag bescheiden. “Ik heb wel een mooie ontwikkeling doorgemaakt, maar tevreden ben ik zeker niet. Ik zie ruimte om te verbeteren. Het kan altijd beter. Er zijn ook andere functies in de maatschappij waarin je kan blijven verbeteren en als mens kan blijven groeien. Daar ben ik altijd naar op zoek”, sluit Ten Hag af.