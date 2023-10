Ten Hag moet vrezen: ‘Afgrijselijk. Een horrorshow, een treurige vertoning’

Woensdag, 4 oktober 2023 om 07:05 • Laatste update: 08:00

Erik ten Hag komt onder steeds grotere druk bij Manchester United.

Dinsdag verloor de Engelse grootmacht in de Champions League van Galatasaray, waardoor United na twee duels nog puntenloos is in de groep. Engelse media beginnen meer en meer aan de stoelpoten van Ten Hag te zagen. "Het point of no return komt steeds dichterbij", aldus de The Manchester Evening News.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Manchester United verloor voor de zesde keer dit seizoen in tien duels. Het regent tegendoelpunten bij de ploeg van Ten Hag, het hoogste aantal in deze fase van het seizoen voor de club sinds 1966.

Ten Hag werd dinsdagavond tegen Galatasaray niet geholpen door zijn aankopen. Doeman André Onana, die blunderde bij het eerste doelpunt, leverde volgens The Sun een ware 'horrorshow' af, terwijl Casemiro zijn ploeg benadeelde door tegen twee gele kaarten aan te lopen. "Man United ging blunderend op weg naar een nieuwe nederlaag", aldus The Sun. "Een treurige vertoning."

"Wilfried Zaha toont aan hoe diep United is gezonken", zo luidt de kop van The Manchester Evening News over de maker van het eerste doelpunt van Galatasaray.

"Manchester United zakt steeds verder weg. Het seizoen van United wordt alsmaar slechter", vervolgt MEN. "Thuisnederlagen worden niet langer als schokkend ervaren. De druk om het seizoen te redden neemt toe, en de manager begint aan geloofwaardigheid te verliezen aan de zijlijn." De krant deelt een 3 uit aan Onana en Bruno Fernandes.

The Telegraph merkt op dat Rasmus Højlund na zijn goal had gehoopt op 'een avond van triompf', maar nu pas beseft in wat voor een problematische situatie hij terecht is gekomen bij de club.

Bij de BBC is er enige vorm van medelijden met Ten Hag. De commentator beschreef de avond als vreselijk voor Ten Hag, die in de stromende regen aan de zijlijn stond, hopend dat zijn team hem op de een of andere manier hoop kon bieden in een seizoen dat tot nu toe even somber is als het weer.

The Mirror wijst na de 'afgrijselijke' nederlaag ook op de dramatische tiende positie op de ranglijst in de Premier League. "De kans is nu al reëel dat United komend seizoen helemaal geen Europees voetbal speelt. Het benadrukt hoe groot de puinhoop is. Komt Ten Hag onder druk te staan? Dat moet wel. De manager moet heel snel orde op zaken stellen."