Ten Hag lijkt Bayer Leverkusen te kunnen vergeten: Duitsers gaan vol voor andere buitenlander

Erik ten Hag wordt naar alle waarschijnlijkheid niet de nieuwe trainer van Bayer Leverkusen. De Haaksberger was in gesprek met die Werkself om de opvolger te worden van de vertrekkende Xabi Alonso, maar volgens journalist Gianluca Di Marzio zetten de Duitsers nu alles op alles om een andere kandidaat te strikken: Cesc Fàbregas.

Fàbregas maakt ook dit seizoen indruk bij Como, dat hij liet promoveren naar de Serie A. I Lariani staan na de 3-1 zege van zaterdag op Cagliari op een keurige tiende plaats in de Serie A, ver verwijderd van de onderste plekken op het hoogste niveau van Italië.

Na afloop van de zege op de eilandbewoners leek Fàbregas voor te sorteren op zijn vertrek bij de club. "Ik wil een belangrijke erfenis nalaten. Wie hier na mij komt, zal iets goeds treffen. Ik zal deze club altijd dankbaar zijn. Wanneer ik vertrek, hoop ik dat mensen 'wow' zeggen."

"Ik blijf altijd kalm. We doen altijd hetzelfde, of we nou winnen of verliezen. Als we verliezen, zijn we opeens niet meer goed. Maar mijn boodschap is nooit veranderd", aldus Fàbregas, die bekendstaat om zijn tactisch vermogen.

Di Marzio weet dat Leverkusen de druk opvoert en Fàbregas zo snel mogelijk wil contracteren. Het voormalig wonderkind van Arsenal heeft bij Como een contract tot medio 2028, waardoor de Duitsers in de buidel zullen moeten tasten.

Onder leiding van Alonso beleefde Leverkusen een weergaloos seizoen 2023/24. Het werd ongeslagen kampioen en veroverde de DFB-Pokal. Smetje op dat seizoen was de nederlaag in de Europa League-finale tegen Atalanta.

Dit seizoen is alles iets minder. Bayern München is al kampioen van Duitsland, al is Leverkusen al ruimschoots zeker van plek twee en dus plaatsing voor de Champions League. Alonso kondigde onlangs zijn vertrek aan en verkast naar alle waarschijnlijkheid naar Real Madrid.

Sky Sport meldde eerder deze maand dat Ten Hag concrete gesprekken voert met Leverkusen. De keuze lijkt nu toch te zijn gevallen op Fàbregas. Ten Hag is clubloos na zijn ontslag bij Manchester United eerder dit seizoen.