‘Ten Hag is de fans en spelers kwijt. Het is tijd voor hem om te vertrekken’

Zaterdag, 25 november 2023 om 19:40 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 19:42

Manchester United beleeft een moeizaam seizoen. In de Premier League verloor de club van manager Erik ten Hag al vijf van de twaalf wedstrijden, en het is daarnaast maar de vraag of the Red Devils weten te overwinteren in de Champions League. Voetbalzone-verslaggever Jelle Kusters trok naar Manchester om de stemming rondom United en Ten Hag te peilen. Daar hoorde hij dat sommige fans het tijd vinden dat de Nederlander vertrekt, terwijl anderen denken dat het onder een andere manager niet beter zal gaan.