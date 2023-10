Ten Hag identificeert concurrent voor Lisandro Martínez van 60 miljoen

Dinsdag, 10 oktober 2023 om 11:26 • Bart DHanis • Laatste update: 12:37

Manchester United heeft Gonçalo Inácio van Sporting Portugal aan het lijstje van potentiële versterkingen toegevoegd, zo weet de Italiaanse transfermarktjournalist Fabrizio Romano te melden.

De club van manager Erik ten Hag is dringend op zoek naar een centrale verdediger. Door de langdurige blessures van Lisandro Martínez en Luke Shaw wordt Ten Hag genoodzaakt om met de 34-jarige Jonny Evans en Harry Maguire achterin te spelen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Inácio in duel met Martin Ødegaard.

Inácio wordt echter niet alleen door United begeerd. Ook Newcastle United, Liverpool en Real Madrid zouden jacht maken op de 22-jarige linksbenige verdediger, die een afkoopclausule van zestig miljoen euro in zijn contract heeft staan.

De club wil vanwege de vele blessures komende zomer een nieuwe aanwinst aan het verdedigingsbestand toevoegen. Volgens Romano houdt United de situatie van Inácio in de gaten, maar staan er nog meer namen op de lijst.

De Engelse recordkampioen denkt naast Inácio ook aan Edmond Tapsoba en Jean-Clair Todibo. De twee centrumverdedigers maken momenteel furore bij respectievelijk Bayer Leverkusen en OGC Nice.

Daarnaast kijkt United ook nadrukkelijk naar António Silva. De negentienjarige mandekker van Benfica geldt als een van de grootste talenten van Portugal en wordt door Transfermarkt op een waarde van 45 miljoen euro geschat.

Of de keuze van United gaat vallen op Inácio, Todibo, Tapsoba of Silva, wordt bepaald aan de hand van de kwaliteiten, scoutingsrapporten en het bedrag dat de Engelse club op tafel moet leggen voor hun diensten.

The Mancunians kunnen wel een kwaliteitsinjectie gebruiken. De ploeg kampt met heel veel blessures en staat mede daardoor tiende in de Premier League. In de Champions League gaat het ook niet van harte. United staat laatste in de groep met nul punten uit twee duels.