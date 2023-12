Ten Hag dreigt achter net te vissen: Milan gaat zich melden voor doelwit United

AC Milan wil zich graag versterken met Serhou Guirassy, zo meldt La Gazzetta dello Sport woensdag. De Milanezen zien in de aanvaller van VfB Stuttgart een gedroomde kandidaat om de concurrentie aan te gaan met routinier Olivier Giroud. Vanwege de verregaande interesse van andere Europese topclubs, waaronder Manchester United, wil Milan snel handelen.

The Red Devils zijn naarstig op zoek naar aanvallende versterking komende januari. Afgelopen zomer werd Rasmus Højlund voor minstens 75 miljoen euro overgenomen van Atalanta, maar de Deen wist vooralsnog niet één goal te maken in de Premier League, al kwam hij wel vijf keer tot scoren in de Champions League.

Mocht United er niet in slagen om Guirassy aan te trekken, heeft de club nog zeker twee ijzers in het vuur. Fabrizio Romano meldde woensdagmiddag namelijk dat de club van Erik ten Hag ook al contact legde met de zaakwaarnemers van Donyell Malen (Borussia Dortmund) en Timo Werner (RB Leipzig).

Indien Milan zich daadwerkelijk wil versterken met Guirassy zal de club een transfersom op tafel moeten leggen. Volgens La Gazzetta dello Sport is de 27-jarige spits voor een bedrag van rond de twintig miljoen euro op te pikken.

In het San Siro moet Guirassy de concurrentiestrijd aangaan met Giroud. Momenteel is de rol van tweede spits bij Milan voor Luka Jovic, maar de 25-jarige Serviër voldoet niet aan de verwachtingen van trainer Stefano Pioli.

Defensieve versterking voor Milan

Een ander transferdoelwit van Milan in de komende winter is Clément Lenglet. De verdediger speelt momenteel op huurbasis voor Aston Villa, dat Lenglet afgelopen zomer tijdelijk overnam van FC Barcelona.

De 28-jarige Fransman speelde dit seizoen nog geen enkele minuut in de Premier League en kwam namens Villa vooralsnog alleen uit in de Conference League. Milan wil gebruik maken van de situatie en hoopt Lenglet in januari vast te leggen.

