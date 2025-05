Telstar en Willem II geven elkaar geen duimbreed toe: beslissing valt in Tilburg

De heenwedstrijd in de finale van de Keuken Kampioen Play-offs tussen Telstar en Willem II heeft geen winnaar opgeleverd. De Tilburgers gingen rusten met een 0-1 voorsprong, waarna Telstar razend scherp terugkwam en een 2-1 voorsprong pakte. Emilio Kehrer zette de eindstand op het bord: 2-2. De return in Tilburg vindt zondag om 18.00 uur plaats.

Telstar genoot in de eerste helft het balbezit, maar wist daar niet echt gevaarlijk uit te worden. Willem II zakte in, loerde op de counter en wist zijn eerste grote kans direct te benutten. Kyan Vaesen gaf een schouderduw aan Danny Bakker, mocht doorgaan en zag Ringo Meerveld zijn voorzet binnenlopen: 0-1.

Na dat doelpunt veranderde er weinig aan het spelbeeld. Telstar had de bal, wist amper iets te creëren en liep bijna tegen een dubbele achterstand aan, ware het niet dat Dennis Kaygin teleurstellend naast schoot na uitstekend doorzetten van Meerveld.

Na rust was de eerste kans ook voor Willem II, opnieuw voor Meerveld. De middenvelder zag zijn aangeraakte poging worden gekeerd door Telstar-doelman Ronald Koeman junior.

Daarna kantelde de wedstrijd. Een scherpe voorzet van Youssef El Kachati werd in eerste instantie door niemand aangeraakt, waardoor goalie Thomas Didillon-Hödl weg kon boksen. De uiterst ongelukkige Rúnar Sigurgeirsson werkte de bal vervolgens in eigen doel: 1-1.

Telstar kwam een stuk beter voor de dag dan voor rust, speelde fris en drukte Willem II naar achteren. Na balverlies op het middenveld bij Willem II had Bakker een heerlijk steekpassje in huis op El Kachati. De spits kreeg de tijd om de bal een keer of vijf te laten stuiteren, alvorens hij Didillon-Hödl kansloos liet: 2-1.

Telstar leek dichter bij de 3-1 dan Willem II bij de II-II, maar zoals wel vaker in de Keuken Kampioen Play-Offs kwam het onverwachte uit. Emilio Kehrer kreeg veel te veel tijd en ruimte en punterde hard raak in de hoek achter Koeman, die er daar matig uitzag: 2-2.