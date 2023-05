Teleurgesteld PSV maakt zich op voor enorm miljoenenverlies op twee spelers

Woensdag, 10 mei 2023 om 09:50 • Wessel Antes

PSV wil deze zomer afscheid nemen van Maximiliano Romero en Timo Baumgartl, weet journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Dat zal gepaard gaan met een gigantisch miljoenenverlies op beide spelers. De overname van Romero kostte PSV in 2018 maar liefst elf miljoen euro, terwijl voor Baumgartl een jaar later zelfs twaalf miljoen euro werd betaald. PSV hoopt de momenteel uitgeleende contractspelers na dit seizoen van de hand te doen, maar zal daarbij naar verwachting slechts een schijntje van het aankoopbedrag terugzien.

Het definitieve afscheid van Romero en Baumgartl wordt pijnlijk, daar het tweetal met hoge verwachtingen naar het Philips Stadion werd gehaald. Romero, die momenteel op huurbasis speelt voor het Argentijnse Racing Club, ligt nog tot medio 2024 vast, maar heeft geen toekomst in Eindhoven. De 24-jarige spits liep vorige week een spierblessure op bij het juichen voor een doelpunt van een teamgenoot. In totaal speelde Romero slechts zeventien wedstrijden in de hoofdmacht van PSV, waarin hij goed was voor één doelpunt en twee assists. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op zo’n 2,8 miljoen euro.

Baumgartl speelt dit seizoen op huurbasis voor 1. FC Union Berlin. De 27-jarige Duitser is inmiddels volledig hersteld van de diagnose teelbalkanker en traint volop mee bij zijn club. Baumgartl kan echter nauwelijks rekenen op speelminuten, waardoor Union de Eindhovenaren al heeft laten weten de koopoptie niet te lichten. PSV hoopt nog enkele miljoenen over te houden aan het vertrek van de rechtspoot, die volgens Transfermarkt zo’n 3,5 miljoen euro waard is. Sinds zijn komst in 2019 speelde Baumgartl slechts 36 officiële wedstrijden voor PSV, waarin hij twee keer het net wist te vinden.

Overige huurlingen

Het nieuws dat Elfrink over de overige huurlingen heeft te melden is een stuk positiever. Shurandy Sambo zal na zijn uitleenbeurt aan Sparta Rotterdam terugkeren bij PSV en gaat voor zijn kans op de rechtsbackpositie. Yorbe Vertessen, die momenteel voor Union Sint-Gillis uitkomt, lijkt ook terug te keren in Eindhoven, al is er voor hem wel stevige belangstelling uit het buitenland. Richard Ledezma blijft nog tot het einde van dit kalenderjaar voor New York City FC spelen. Over de toekomst van Fredrik Oppegård (momenteel Go Ahead Eagles) en Jeremy Antonisse (momenteel FC Emmen) moet technisch directeur Earnest Stewart nog een beslissing nemen.