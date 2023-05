Tekenend: humeur van Ziyech draait 180 graden na fraai weerzien met Ten Hag

Vrijdag, 26 mei 2023 om 09:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:15

Hakim Ziyech beleefde donderdagavond opnieuw een uiterst frustrerende avond als speler van Chelsea. De aanvaller annex middenvelder begon op bezoek bij Manchester United (4-1 verlies) op de bank en mocht tien minuten voor tijd opdraven. De gezichtsuitdrukking van de voormalig Ajacied sprak boekdelen. In Engeland heeft men echter vooral aandacht voor het onderonsje dat hij had met Erik ten Hag na het laatste fluitsignaal.

United, dat nu verzekerd is van deelname aan de Champions League volgend seizoen, pakte de zege dankzij een surplus aan effectiviteit, want voetballend gezien was Chelsea zeker in het eerste uur gelijkwaardig. Casemiro, Anthony Martial, Bruno Fernandes en Marcus Rashford maakten uiteindelijk het verschil door de trekker wél over te halen en pas in de laatste minuut redde João Félix de West-Londense eer.

EtH: siap kau main sama martial? Ziyech: inSha Allah https://t.co/NBc33hF9l3 — Muhammad Resa P (@resapratomo) May 26, 2023

In Engeland gaat het echter niet alleen over de klinkende zege van United. Na het laatste fluitsignaal werden Ten Hag en Ziyech namelijk gevangen door de camera's. Te zien is hoe de twee wat woorden wisselen en het goed naar de zin lijken te hebben. In zijn hand heeft Ziyech het shirtje van Tyrell Malacia dat hij wist te bemachtigen na het laatste fluitsignaal. Ten Hag en Ziyech gaan uiteindelijk uit elkaar met een veelzeggend handje.

Ziyech fleurt spontaan op als hij Ten Hag weer spreekt.

Even voor de ontmoeting betrad Ziyech met een beteuterd gezicht het veld, toen hij moest invallen voor Noni Madueke. De voormalig Ajacied kwam net als Ruben Loftus-Cheek en David Fofana binnen de lijnen, maar de drie leken er weinig zin in te hebben, zag ook Süleyman Öztürk van Voetbal International. "De lichaamstaal bij die drie invallers van Chelsea... Ze hebben geen zin om te voetballen. Snap ik wel bij 4-0 en een trainer als Frank Lampard, maar het is wel heel pijnlijk allemaal."

Voor Ziyech is het geen seizoen om met veel genoegdoening op terug te kijken. De Marokkaans international verscheen slechts zes keer aan de basis van een Premier League-duel. Waar hij kort na zijn overstap van Ajax nog verzekerd was van een basisplaats, is hij inmiddels ver weggezakt in de pikorde. Afgelopen winter leek een vertrek naar Ajax en Paris Saint-Germain in de maak, maar zover kwam het niet. De Amsterdammers voelden enkel iets voor een huurdeal, terwijl een transfer naar PSG op het allerlaatste moment afketste.