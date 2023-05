Tegenstrijdige berichten over toekomst Vinícius na zoveelste racisme-incident

Dinsdag, 23 mei 2023 om 12:31 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:24

Vinícius Júnior twijfelt over zijn toekomst bij Real Madrid, zo meldt The Athletic. De Braziliaanse aanvaller is helemaal klaar met het racisme waar hij dit seizoen in LaLiga veelvuldig mee te maken heeft. Bronnen uit zijn entourage, die niet bij naam genoemd wilden worden, sluiten niet uit dat Vinícius inmiddels een vertrek bij Real overweegt. Fabrizio Romano en zijn trainer Carlo Ancelotti laten juist weten dat een uitgaande transfer totaal niet aan de orde is.

Het incident rond Vinícius, die zondagavond racistisch werd bejegend tijdens de wedstrijd tussen Valencia en Real Madrid (1-0), is de druppel voor 22-jarige aanvaller geweest. Vinícius zou nu twijfelen over zijn toekomst bij de club, omdat hij zich niet gesteund voelt. De frustratie van de speler hoe de Spaanse autoriteiten racisme-incidenten omtrent zijn persoon hebben aangepakt, zorgt al langer voor frustratie.

The Athletic heeft contact opgenomen met personen uit de entourage van Vinícius. Door een tweetal bronnen wordt een vertrek niet langer uitgesloten. “Ja. Als je in je eentje moet vechten...”, klinkt het, terwijl een ander nog stelliger was. “Tot vandaag bestond die mogelijkheid er niet. Vanaf vandaag wel.” Mocht Vinícius besluiten dat hij Madrid daadwerkelijk wil verlaten vanwege het vele racisme dat hij te verduren krijgt en het gebrek aan steun, dan verliest het Spaanse voetbal een van zijn grote blikvangers. Volgens het Engelse medium zijn LaLiga en Spanje daar zelf dan ‘honderd procent verantwoordelijk voor’.

Het is echter de vraag hoe realistisch een vertrek van Vinícius bij Real daadwerkelijk is. Afgelopen zomer brak hij zijn contract open tot medio 2027, waardoor zijn ontsnappingsclausule van 350 miljoen euro werd verhoogd tot 1 miljard euro. Daarnaast ging hij er ook qua salaris aanzienlijk op vooruit. Van 3,2 miljoen euro per jaar (exclusief bonussen) naar een jaarsalaris van ongeveer 12 miljoen euro.

Daags na de hectische wedstrijd in Valencia meldde Vinícius zich op zijn sociale kanalen. "Het was niet de eerste keer, noch de tweede, noch de derde. Racisme is normaal in LaLiga. De teams vinden het normaal, de bond ook en de tegenstanders moedigen het aan. Dat spijt me zeer. De competitie die ooit toebehoorde aan Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano en Messi behoort vandaag toe aan racisten." Maandag publiceerde hij op Instagram een aangrijpende video met bewijs van het racisme in LaLiga waar hij mee te dealen heeft. “Dit is geen voetbal, dit is onmenselijk”, zo luidde het bijschrift.

De baas van LaLiga, Javier Tebas ging in op de reactie van Vinícius. Hij vindt niet dat er sprake is van stelselmatig racisme. "Het is oneerlijk om te zeggen dat Spanje en LaLiga racistisch zijn. We bestrijden racisme op de zwaarste manier en hebben dit seizoen negen meldingen van racisme gedaan, waarvan acht tegen Vinícius. We identificeren de idioten die verantwoordelijk zijn en dragen alle meldingen over aan de instanties. Racisme is een uiterst zeldzame gebeurtenis in onze competitie en dat willen we elimineren, maar we mogen niet toestaan dat de reputatie van de competitie wordt aangetast."

Carlo Ancelotti

Transfermarktexpert Romano liet maandag weten dat een vertrek van Vinícius bij Real totaal niet aan de orde is. "Hij heeft geen intentie om de club te verlaten en Real ziet niets in vertrek van Vinícius. Samen zullen ze racisme bestrijden. Ancelotti bevestigde deze woorden. "Vinícius denkt niet aan een vertrek. Hij houdt van Real Madrid. Hij wil hier succes hebben. Vini weet dat zijn toekomst hier ligt. Hij wil bij Real Madrid spelen."