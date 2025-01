Technische problemen en verbeteringen Voetbalzone; deel hier ook je tips en feedback

Het zal jullie niet zijn ontgaan: vorige zomer is Voetbalzone overgegaan op een ander uiterlijk, een nieuwe site en een nieuwe app. Deze lanceringen hebben tot de nodige uitdagingen geleid en vooral ook veel vragen opgeleverd. In dit artikel geeft de redactie een nieuwe update over gefixte bugs en nieuwe functies, terwijl we ook graag jullie feedback horen.



Wat staat er binnenkort op de rol?

In Q1 van 2025 heeft het uitrollen van de nieuwe team- en spelerspagina’s op desktop en de mobiele site voor ons moederbedrijf prioriteit. Deze zijn voor nu enkel zichtbaar in de app.

Als redactie beamen we daarnaast het belang van een hechte community. Het is de bedoeling dat verschillende basisfunctionaliteiten die door de overgang zijn verdwenen op termijn weer terug worden gebracht - daarnaast is het de bedoeling dat er ook een aantal nieuwe functionaliteiten toegevoegd worden. Het is lastig om een timeline te verbinden aan wat wanneer exact wordt teruggebracht, omdat we gedeeltelijk afhankelijk zijn van een derde partij.



Jullie eerdere feedback

In de afgelopen maanden hebben jullie als bezoekers de nodige feedback gegeven, waarvoor dank. De meest gehoorde feedback is (nogmaals) voorgelegd aan ons producteam, hun antwoorden sommen we hieronder op.

Reclamevideo’s en banners die automatisch zouden starten

Video op Voetbalzone is in principe click to play. In het verleden was video altijd autoplay, maar dit hebben we ergens begin 2024 aangepast. Dat betekent dat een video pas begint af te spelen als de lezer op een video klikt. Wat kan gebeuren is dat de lezer tijdens het scrollen per ongeluk op play klikt.

De Amazon-advertentie is inderdaad bijzonder gevoelig en dit zorgt nog wel eens voor een ongewenste klik. Hier wordt door het ad-ops team naar gekeken of wij aan onze kant hier iets kunnen wijzigen met de gevoeligheid of dat dit bij Amazon ligt.

Niet alle comments zijn direct uitgeklapt

Het automatisch laten zien van alle reacties en volledige threads gaat helaas ten koste van de laadsnelheid van de artikelpagina en de reactie widget. Er is daarom gekozen voor een systeem waar de lezer ervoor kan kiezen om reacties en threads volledig uit te vouwen of door te scrollen.

Lange comments niet direct volledig te lezen

In de app moet je bij comments van langer dan vier zinnen eerst op ‘Meer informatie’ klikken om de volledige comment te zien. We hebben de derde partij die verantwoordelijk is voor ons commentsysteem gevraagd om dit aan te passen.

Zoekfunctie

In de app zit inmiddels al enige tijd een zoekfunctie. Op desktop en de mobiele site is dat nog niet het geval. Er wordt momenteel gewerkt aan een gecombineerde zoek- en suggestie tool aan de hand van AI. Releasedatum is nog niet bekend, maar staat voor 2025 op de planning.

Grootte van advertenties

We maken gebruik van meerdere advertentieformaten die standaard zijn binnen de branche. Sommige advertenties zijn uiteraard prettiger om te zien dan anderen, maar uiteindelijk is het geheel van de formaten die we hanteren een bittere noodzaak om het platform financieel rendabel te houden en gratis voor bezoekers. Heel af en toe kan het voorkomen dat er iets misgaat met nieuwe advertenties die bijvoorbeeld over een stuk tekst vallen. Dan proberen we dit zo snel mogelijk te herstellen.

Notificatiebel

Op desktop en op de mobiele site kunnen bezoekers met een account gebruik maken van de notificatiebel. In de app is dit nog niet het geval, maar het toevoegen van deze functie staat in Q2 of Q3 op de planning.

Moderatie

Er is nog wel actieve moderatie, maar minder dan voorheen. Alle redactieleden hebben vanaf nu ook toegang tot het moderatiesysteem, waardoor het voor hen eenvoudiger wordt om trollen permanent te bannen. We moedigen het dan ook aan om trollaccounts te rapporteren. Mocht je willen dat er direct door het redactieteam gekeken wordt, dan kun je bepaalde comments met username ook mailen naar editors@voetbalzone.nl.

Gelezen artikelen lichtgrijs

Voorheen werden artikelen op Voetbalzone in de nieuwslijst lichtgrijs nadat je deze gelezen had. Het productteam is van deze wens op de hoogte, maar staat helaas relatief laag op de prioriteitenlijst.

In de app een automatische hoofdletter aan het begin van elke zin

Dit is iets wat momenteel ook niet heel hoog op de prioriteitenlijst staat van ons productteam, maar zeker iets wat een simpele, goede toevoeging zal zijn.



Redactiebezetting

De afgelopen drie maanden hadden we als redactie te dealen met een dunne bezetting. Deze maand hebben we versterking gekregen en vanaf februari is de bezetting weer op orde. Hierdoor kunnen jullie als bezoekers ook dagelijks weer het aantal artikelen verwachten dat jullie van ons gewend zijn.



Nieuwe feedback

De redactie is lang niet bekend met alle bugs. In de commentsectie onder dit artikel is het weer mogelijk om bugs die wij wellicht over het hoofd hebben gezien met ons te delen. Ook is er ruimte voor constructieve feedback: tips om de site te verbeteren of functies die je momenteel mist. Wij geven alle suggesties door aan het productteam.

*Dit artikel wordt de komende dagen regelmatig omhoog gehaald in ons nieuwsoverzicht.