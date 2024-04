Talenten van Ajax winnen voor zesde keer prestigieuze Future Cup

Ajax Onder 17 is er maandagmiddag in geslaagd om de prestigieuze Future Cup te winnen. In de finale op Sportpark De Toekomst werden de leeftijdsgenoten van FK Partizan met 2-1 verslagen.

Bijzonderheden

Waar de amusementswaarde voor rust vrij laag lag, wist Ajax Onder 17 in de tweede helft de ban te breken. Het schot van spits Bendegúz Kovacs werd nog geblokt, maar in de rebound schoof Jinairo Johnson de bal bekeken in de rechterhoek: 1-0. Elias Mechrouh was vervolgens dicht bij de 2-0, maar zijn inzet belandde op de paal. De marge werd hierna alsnog verdubbeld dankzij Sean Steur, die een combinatie aanging met Kovacs. De middenvelder kreeg de bal terug en schoot via de doelman van Partizan raak. De Serven deden direct iets terug via Lazar Radosavljevic (hard afstandsschot). De aansluitingstreffer van Partizan kwam echter te laat: 2-1.

Opstelling Ajax Onder 17:

El Hani; Beekman, Johnson, Bouwman, Oldenstam; Acheampong, Van der Lans, Steur; Abdilgaard, Ünüvar, Messori.