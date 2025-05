Talent kan na 14 doelpunten in de Keuken Kampioen Divisie vertrekken bij PSV

Eus Waayers, Fabian Merién, Noah Fernandez, Joël van den Berg, Jordy Bawuah, Manuel Bahaty en Robin van Duiven sluiten komende zomer aan bij het eerste elftal van PSV. Peter Bosz gaat de jonge talenten een kans geven om een plek in zijn selectie te verdienen.

Dat schrijft clubwatcher Rik Elfrink in een uitgebreid artikel namens het Eindhovens Dagblad. PSV reist zeer waarschijnlijk af naar Duitsland voor het trainingskamp.

In Klosterpforte wil Bosz meerdere beloften aan het werk zien. Waayers, een negentiejarige rechtsback van Jong PSV, is er sowieso bij. Ook Van den Berg (18) en Bahaty (17) sluiten in ieder geval tijdelijk aan.

“Van den Berg is een getalenteerde aanvallende middenvelder en Bahaty een flankspeler”, schrijft Elfrink. Van den Berg zal wel eerst nog deelnemen aan het jeugd-EK met Nederland Onder 19, waardoor hij vermoedelijk pas later instroomt.

Middenvelders Fabian Merién (16) en Noah Fernandez (17) zijn ook van de partij. Michael Bresser (17), die eerder wel mee was op een trainingskamp van 1, sluit vanwege zijn herstel van een blessure vermoedelijk aan bij Jong PSV.

Tot slot mogen ook Bawuah (18) en Van Duiven (19) zich bewijzen. Van een aantal sterkhouders uit het beloftenelftal is nog onduidelijk of zij komende zomer nog in Eindhoven spelen.

“Vanuit Jong PSV kunnen er nog meerdere spelers bijkomen, zoals Jesper Uneken (20) en Tay Abed (20). Het is echter nog niet zeker of zij komend seizoen wel bij PSV zullen spelen. Uneken kan eventueel verhuurd worden en voor Abed is belangstelling na een goed seizoen in de Keuken Kampioen Divisie”, besluit Elfrink.