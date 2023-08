Tadic speelt positieve én negatieve rol tijdens Süper Lig-debuut bij Fenerbahçe

Zondag, 13 augustus 2023 om 22:48 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:12

Fenerbahçe is het nieuwe Süper Lig seizoen begonnen met een nipte overwinning op Gaziantep FK. In eigen huis won de club met 2-1. Edin Dzeko tekende al vroeg voor de eerste twee treffers, waarna Arda Kizildag vlak voor rust nog iets terugdeed. Dat bleek echter niet genoeg voor een resultaat voor de bezoekers. Gaziantep speelde door een rode kaart grotendeels met tien man, terwijl Dusan Tadic in de tweede helft een penalty miste.

Aan de kant van Fenebahçe stonden voormalig Eredivisionisten Tadic, Sebastian Szymanski en Ferdi Kadioglu allemaal in de basis. Ook Dzeko, deze zomer overgekomen van Internazionale, mocht het vanaf de eerste minuut laten zien. Jayden Oosterwolde startte op de bank, maar viel al na ruim een half uur in voor Bright Osayi-Samuel, die geblesseerd was geraakt.

Daar is 'ie al: ?????????? ?? Op aangeven van Tadic kan de Bosniër binnen 3 minuten de 1-0 binnenschieten ??#ZiggoSport #SüperLig #FBGFK pic.twitter.com/VU5xh5lWGI — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 13, 2023

Al na drie minuten had Dzeko zijn eerste Süper Lig-treffer voor Fenerbahçe in het net liggen. Hij vond Tadic in het strafschopgebied, kreeg de bal terug van de Serviër en plaatste de bal laag in de hoek: 1-0. Een kwartier later was het opnieuw raak voor de Bosniër, en deze keer gaf Szymanski de assist. De Pool vond Dzeko met een steekpass, waarna de spits oog in oog met doelman Batuhan Sen niet faalde: 2-0.

Daar is nummer ?? ?? Dzeko heeft maar weinig tijd nodig om zich aan te passen en blijft ook in Turkije scoren ?????#ZiggoSport #SüperLig #FBGFK pic.twitter.com/0AOXUv9pV0 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 13, 2023

De thuisploeg had de zaakjes dus prima op orde, en zag dat de tegenstander in de 23ste minuut ook nog met een man minder kwam te staan. Alexandru Maxim kon zich niet vinden in een beslissing van de scheidsrechter, applaudisseerde op cynische wijze en kreeg zijn tweede gele kaart. Toch kwam Gaziantep vlak voor rust op 2-1, nadat een vrije trap aan alles en iedereen voorbijging en Kizildag binnen kon koppen.

Tadic ???????? ? De oud-Ajacied krijgt de mogelijkheid om vanaf 11 meter te scoren, maar doelman Ahmet Sen steekt daar een stokje voor.. ??#ZiggoSport #SüperLig #FBGFK pic.twitter.com/xlPpAbnBO1 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 13, 2023

Vlak na rust kreeg Fenerbahçe de kans om de marge weer te vergroten naar twee: Max-Alain Gradel maakte hands en de bal ging op de stip. Tadic legde aan vanaf elf meter, maar zag zijn inzet gestopt worden door Sen. Ook de rebound leverde niks op. In het restant van de wedstrijd was de thuisploeg nog dicht bij een doelpunt via Dzeko, die de paal raakte. Gaziantep was ondertussen niet meer bij machte om een gelijkmaker te forceren.