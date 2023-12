Tadic haalt uit naar beleidsmakers bij Ajax: ‘Waarom moest een Duitser...’

Dusan Tadic heeft in een openhartig interview met Voetbal International een boekje opengedaan over zijn vertrek bij Ajax afgelopen zomer. De Serviër voelde dat het tijd was om te vertrekken en Sven Mislintat speelde daarbij een rol. Ook is Tadic niet te spreken over de manier hoe Ajax met clubicoon John Heitinga is omgesprongen.

Tadic stond in totaal vijf jaar lang onder contract bij Ajax, tot hij afgelopen zomer besloot Amsterdam te verruilen voor Istanbul. “Vorig seizoen heeft me zoveel pijn gedaan. Ik voelde steeds meer dat ik weg moest gaan. Ondanks dat ik zoveel van Ajax hou.”

De aanstelling van Mislintat als technisch directeur noemt Tadic een onbegrijpelijke keuze van de beleidsmakers bij Ajax. “Nederlanders zijn trots op de manier waarop ze voetbal beleven, en terecht. Nederlanders zijn vooraanstaand in de wereld, waarom moest een Duitser dan ineens bepalen hoe Ajax zou gaan functioneren? Dat vind ik totaal absurd.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De Servisch international neemt het de inmiddels ontslagen Mislintat niet kwalijk, maar wel de personen die hem aanstelden. "Je kan het de mensen kwalijk nemen die hem zijn gang hebben laten gaan. Bij mensen die stevig in hun schoenen staan, was dit nooit gebeurd.”

Uiteindelijk besloot Tadic afgelopen zomer Ajax definitief te verlaten. Een jaar te laat volgens de linksbuiten. “Voor mezelf was het beter geweest als ik met Erik te Hag was vertrokken, maar Ajax is mijn droomclub. Ik wilde helpen om een nieuw en sterk Ajax te bouwen. Het deed pijn om PSV en Feyenoord te zien strijden om de prijzen en wij niet.”

John Heitinga

Toen Alfred Schreuder in januari van 2023 door Ajax werd ontslagen, werd toenmalig Jong Ajax-trainer Heitinga gevraagd om het seizoen als coach af te maken. Na een teleurstellend restant van het seizoen, waarin Ajax derde werd en op het nippertje naast de TOTO KNVB Beker greep, werd Heitinga zonder pardon op straat gezet.

"Ajax heeft hem misbruikt en als een baksteen laten vallen. Hij moest de club redden, maar mocht een paar maanden later niet eens meer assistent zijn. Het is een geweldige trainer en een mooi persoon. Ajax is alles voor hem. Hij haalde het maximale eruit. Hij had juist waardering moeten krijgen: hoe hij op straat is gezet, vind ik heel kwalijk.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties