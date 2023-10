Tadic en Szymanski opnieuw belangrijk voor foutloze koploper Fenerbahçe

Zondag, 1 oktober 2023 om 17:04 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:27

Fenerbahçe is voorlopig niet te stoppen in de Turkse Süper Lig. De ploeg van trainer Ismael Kartal rekende zondagmiddag overtuigend af met Çaykur Rizespor (5-0) en is zodoende nog altijd zonder puntenverlies. Sebastian Szymanski opende op aangeven van Dusan Tadic al vroeg de score met een acrobatische volley. Tadic maakte een kwartier voor tijd de vierde treffer van de middag, terwijl Irfan Can Kahveci, Edin Dzeko en Joshua King eveneens trefzeker waren. De Gele Kanaries hebben uit 7 wedstrijden de maximale 21 punten verzameld. Naaste achtervolger Galatasaray heeft twee punten minder. Rizespor is terug te vinden op de zevende plaats.

Aan de kant van Fenerbahçe had Kartal, in tegenstelling tot afgelopen donderdag tegen Istanbul Basaksehir (4-0), geen basisplaats in huis voor Jayden Oosterwolde. De linksback zag zijn plek worden ingenomen door Ferdi Kadioglu, waardoor Bright Osayi-Samuel de rechtsback van dienst was. Spits Dzeko werd in zijn rug gesteund door Szymanski; Kahveci (rechts) en Tadic (links) stonden op de vleugels opgesteld. Aan de kant van Rizespor stond voormalig Liverpool-speler Jonjo Shelvey op het middenveld, terwijl Martin Minchev voorin voor de treffers moest zorgen.

Het duel in het Sükrü Saracoglu Stadion kon haast niet beter beginnen voor Fenerbahçe. De ingezakte Dzeko had een fraaie dieptepass in huis naar de linkerkant, waar hij Tadic bereikte. De voormalig Ajax-aanvoerder gaf voor op Szymanski, die van dichtbij op acrobatische wijze voor de 1-0 zorgde. In het vervolg van de eerste helft deed Fener het wat rustiger aan. Zo probeerde Fred het halverwege de eerste helft tevergeefs met een schot en kwam het eerste gevaar van de bezoekers op naam van Dal Varesanovic. De Bosniër stuitte echter op Dominik Livakovic. Dzeko dacht vijf minuten voor rust voor de 2-0 te zorgen, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens hands van Osayi-Samuel.

Na rust zou Dzeko het net wel weten te vinden, al moest hij eerst nog voorrang verlenen aan Kahveci. Een voorzet van Szymanski werd niet goed verwerkt door de verdediging van de bezoekers, waar Kahveci van dichtbij optimaal van profiteerde: 2-0. De Turk was een kwartier later ook goed voor de assist op Dzeko. Kahveci stuurde zijn tegenstander op het middenveld eerst het bos in met een Zidane-achtige pirouette, waarna hij de bal terugkreeg van Fred en een heerlijk steekpassje in huis had op Dzeko. De Bosniër rondde af met een knal in de kruising: 3-0. Kadioglu had niet veel later een mooie dieptepass in huis op invaller King, die na een dribbel de ongedekte Tadic vond. De Serviër schoot van dichtbij simpel binnen. King bekroonde zijn goede invalbeurt in blessuretijd met een treffer. De Noor kopte tegendraads binnen: 5-0.

???? Irfan Can Kahveci ve Fred isledi, Edin Dzeko klasiyla tamamladi! #FBvÇRS #TrendyolSüperLig pic.twitter.com/KZwFMynQkA — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) October 1, 2023