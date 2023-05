Szymanski spreekt voor het eerst zelf over clausule en toekomst bij Feyenoord

Zaterdag, 6 mei 2023 om 10:45 • Wessel Antes • Laatste update: 10:47

Sebastian Szymanski wil dolgraag bij Feyenoord blijven, zo zegt de 23-jarige middenvelder in gesprek met kindermagazine PANNA!. De Rotterdammers kunnen de Pool na dit seizoen definitief overnemen van Dinamo Moskou, maar moeten dan naar verluidt een kleine negen miljoen euro neertellen voor de linkspoot. Eerder gaf Szymanski’s zaakwaarnemer al aan dat zijn cliënt in ieder geval niet terugkeert naar Rusland en nu spreekt de 22-voudig international voor het eerst zelf zijn wensen uit.

Szymanski vertelt onder meer hoe Feyenoord op zijn pad is gekomen. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne had een grote invloed op de huurtransfer. “Ik trainde vorig jaar zomer eerst even mee bij Legia Warschau. Even aankijken wat er zou gebeuren. Diverse clubs toonden interesse, Feyenoord leek me de beste oplossing. De kans op speeltijd was groot, de speelwijze sprak me erg aan en de fans zijn geweldig. Ik houd van het positiespel van Feyenoord. Het niveau van de Eredivisie is goed, dus ik moet elke wedstrijd vol aan de bak.”

Feyenoord stevent hard af op de eerste landstitel in zes jaar. Voor Szymanski is dat echter geen verrassing. “We hebben een team met veel goede spelers. We hebben jonge spelers, talenten en ook spelers met ervaring. De trainer weet ons elke keer precies uit te leggen wat we moeten doen, zodat iedereen het begrijpt. Het zou top zijn als dat straks het kampioenschap oplevert. Een feest op de Coolsingel wil ik graag meemaken.” Tot dusver speelde Szymanski 36 wedstrijden in Rotterdamse dienst, waarin hij goed was voor tien doelpunten en zeven assists.

Als het aan Szymanski ligt, blijft hij langer in Rotterdam-Zuid spelen. Toch moet de Pool voor nu afwachten wat Feyenoord met de koopoptie doet. “Dat ligt niet in mijn handen. Ik ben dit seizoen gehuurd. Ik heb het super naar mijn zin. Het zou mooi zijn als ik mag blijven.” Szymanski is een van de weinige spelers in de selectie van Feyenoord die ervaring heeft met het winnen van prijzen. Met zijn jeugdliefde Legia werd hij tweemaal landskampioen, terwijl hij ook de Poolse beker op zijn palmares heeft staan.