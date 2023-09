Sven Mislintat zoekt rust op het water: technisch directeur gespot op SUP board

Zaterdag, 23 september 2023 om 22:04 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 22:09

Sven Mislintat staat momenteel flink ter discussie bij Ajax. Door de veelbesproken transfer van Borna Sosa loopt er inmiddels een onderzoek naar directeur voetbalzaken. De Duitser mag zijn gezicht voorlopig niet meer laten zien in de Johan Cruiff ArenA en blijft ver weg van de voetballerij. Hij is nu gespot op het Spaarne bij Haarlem. Te zien is hoe de directeur op een SUP board de rust opzoekt.

Tegenover de Duitse krant Kicker ging Mislintat vorige maand in op zijn imago als 'surfboy'. "Ik heb nu eenmaal blonde, langere, haren en blauwe ogen. Ik zie het als een compliment dat ik op mijn vijftigste nog mee kan voor een surfboy", zei de directeur grappend. "Ik conformeer me gewoon niet aan het stereotype. Surfen is echt een van mijn hobby's, al kom ik er helaas weinig aan toe. Maar goed, het maakt mij niet zoveel uit welke vooroordelen worden geuit."