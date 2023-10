‘Sven Mislintat biedt Ajax excuses aan voor controversiële Sosa-transfer'

Maandag, 2 oktober 2023 om 07:36 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 07:43

Sven Mislintat heeft zijn excuses aangeboden voor het niet melden van zakelijke belangen rond de transfer van Sosa, zo melden bronnen uit de bestuurlijke top van Ajax aan de NOS. Mislintat raakte eind september in opspraak, nadat hij op de slotdag van de transferperiode Borna Sosa had gekocht via een Duits zaakwaarnemerskantoor dat aandelen bezit in een van zijn privébedrijven. Ajax bleek daar niet van op de hoogte en startte een onderzoek Het kwaad was echter al geschied, daar Mislintat na de gestaakte Klassieker tegen Feyenoord per direct werd ontslagen.

Mislintat wilde niet publiekelijk tegenover de NOS ingaan op zijn ontslag en de door hem gedane veelbesproken transfer van Sosa. Hij liet verder weten kalm te zijn onder de hele situatie en volledige openheid van zaken te willen geven aan Ajax. “Mislintat vindt dat het belang van Ajax nu de hoogste prioriteit heeft, dat de club weer op de rails komt. Hij wil niet dat alle aandacht naar hem uitgaat”, zo schrijft de omroep.

Volgens de bronnen uit de bestuurlijke top heeft Mislintat ook nog gezegd dat hij te goeder trouw heeft gehandeld, niet bewust iets heeft verzwegen en dat hij zichzelf niet verrijkt heeft. Ook zou hij begrijpen dat hij die belangen had moeten melden. Daarvoor heeft de Duitser naar verluidt zijn excuses aangeboden. Hij zou intern hebben gezegd dat 'men moet doen wat ze moeten doen'. Met die woorden gaf de voormalig technisch directeur aan dat hij de mogelijke consequenties zou dragen.

Reconstructie NRC

Het NRC reconstrueerde zondag hoe Mislintat Ajax in tweeën brak. De krant onthulde vóór het ontslag van de voormalig directeur voetbalzaken van Ajax al dat er op dubieuze wijze gehandeld werd rond de transfer van Sosa, en nu werd duidelijk dat ook de handelswijze bij de deal van Josip Sutalo controversieel is. De centrumverdediger schoof op het laatste moment zaakwaarnemer Marin Bule aan de kant en koos plots voor Marco Lichtsteiner, met wie Mislintat al vaker samenwerkte.

Het NRC schrijft echter ook dat op woensdag 20 september de zogeheten auditcommissie – met twee rvc-leden, financieel directeur Susan Lenderink en een accountant van Deloitte – de transfers van Mislintat heeft gecontroleerd. Een formele check die ieder jaar geruisloos voorbij gaat, maar nu gevoelig lag vanwege de twijfels die ontstonden.

Wat de commissieleden zagen was het eindresultaat van een transferzomer waarin Ajax voor twaalf spelers naar schatting zo’n 110 miljoen euro uitgaf, tegenover 155 miljoen aan inkomsten. “Tot hun genoegen bleek uit de rapportages dat er normale commissies zijn betaald aan zaakwaarnemers, tussen de 5 en 10 procent. Bij de twaalf transfers speelden negen verschillende makelaars een rol. Die verscheidenheid vinden de commissieleden van belang, Ajax wil niet afhankelijk worden van een klein groepje makelaars”, aldus de krant.

De Raad van Commissarissen van Ajax was bereid om Mislintat te steunen op basis van de aankopen die hij had gedaan. Hij is uiteindelijk ontslagen vanwege zijn (werk)houding, die de club verdeelde, en de sportieve malaise. Signalen over Mislintats werkhouding drongen pas laat door bij de clubleiding.