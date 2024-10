De Josip Sutalo van dit seizoen lijkt een totaal andere verdediger dan de Josip Sutalo van vorig seizoen. Waar de Kroaat vorig jaar grossierde in fouten, daar maakt hij de afgelopen weken naam als sterkhouder bij Ajax. In gesprek met het Algemeen Dagblad gaat Sutalo in op zijn eigen prestaties.

Het Europa League-uitduel met Slavia Praag (1-1) afgelopen donderdag was misschien wel tekenend voor de vorm waarin de rechtercentrale van Ajax steekt. Toen zijn ploeg met een man minder kwam te staan, stond Sutalo op met een aantal sterke verdedigende acties.

En dat terwijl de 24-jarige mandekker vorig seizoen met name bekend stond om zijn gestuntel. Onder zowel Maurice Steijn als John van 't Schip kwam Sutalo vrijwel niet uit de verf.

"Vorig jaar was om veel redenen niet best. Dit seizoen heeft de nieuwe trainer nieuwe eisen gesteld en weten we wat we moeten doen. Daarin zit een behoorlijk verschil", wijst Sutalo naar de veranderingen die Ajax heeft meegemaakt onder Francesco Farioli.

Niet alleen de Italiaanse keuzeheer speelt een belangrijke rol in de wederopstanding van Sutalo, zo geeft hij zelf aan. Ook doelman Remko Pasveer heeft daar flink aan bijgedragen.

"Hij geeft me tijdens wedstrijd aanwijzingen waar ik heen moet en houdt me bij de les", vertelt Sutalo over de ervaren keeper die dit seizoen onder Farioli de voorkeur geniet boven Diant Ramaj.

Ook de bevlogen trainer van Ajax erkent de transformatie van Sutalo. "Sinds de start van het seizoen groeit hij met en zonder bal. Hij heeft een sterke persoonlijkheid en toont steeds meer leiderschap. Ik ben heel gelukkig met wat hij laat zien. Zeker als je ziet waar hij vandaan komt", is Farioli complimenteus.