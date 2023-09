Sutalo en Ivanusec basisspelers bij winnend Kroatië; EK binnen handbereik

Maandag, 11 september 2023 om 20:01 • Jonathan van Haaster

Kroatië heeft uitstekende zaken gedaan in de EK-kwalificatie. De ploeg van bondscoach Zlatko Dalic won dankzij een treffer van Andrej Kramaric met 0-1 bij Armenië. De spits van TSG Hoffenheim schoot van dichtbij raak uit een hoekschop. Dankzij de zege pakt Kroatië, met tien punten uit vier duels, de leiding in Groep D. Turkije volgt met tien uit vijf duels, terwijl Armenië na evenveel wedstrijden zeven punten heeft.

Bijzonderheden:

Bij Kroatië stonden Feyenoorder Luka Ivanusec en Ajacied Josip Sutalo in de basis. Borna Sosa, die nog moet debuteren voor Ajax, begon op de bank. De eerste grote kans kwam op naam van Bruno Petkovic, die zijn schot net naast zag gaan. Na een klein kwartier was het alsnog raak. Luka Modric slingerde een hoekschop voor het doel. Via een Armeens been kwam de bal bij Kramaric terecht, die van dichtbij afrondde: 0-1. Voormalig Ajax-target Eduard Spertsyan zag zijn inzet aan de andere kant gekeerd worden door Dominik Livakovic.

Vlak voor rust werd Ivanusec in stelling gebracht. De Feyenoorder schoot vanaf randje zestien een paar meter naast. Na rust kregen beide ploegen goede kansen. Zo kegelde Josip Stanisic in zeer kansrijke positie naast, stuitte Kramaric op doelman Ognjen Cancarevic en schoot Norberto Briasco na een prachtige Armeense aanval naast. De thuisploeg slaagde er in de slotfase niet meer in om een punt over te houden aan het duel.

Armenië - Kroatië 0-1

14' 0-1 Andrej Kramaric