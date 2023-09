Sutalo draagt bij Ajax-debuut meteen aanvoerdersband; 2 andere debutanten

Zondag, 3 september 2023 om 13:11 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 13:47

Trainer Maurice Steijn heeft in de opstelling van Ajax gekozen voor drie basisdebutanten. Gáston Ávila, Josip Sutalo en Georges Mikautadze maken hun eerste opwachting in het elftal van de Amsterdammers. De Kroaat draagt bij zijn debuut direct de aanvoerdersband. Kristian Hlynsson is tevens basisklant. Chuba Akpom en Anton Gaaei beginnen op de bank, waar de op de slotdag aangetrokken Borna Sosa en Sivert Mannsverk nog niet bij de wedstrijdselectie zitten. Dat laatste geldt overigens ook voor Owen Wijndal. De wedstrijd begint om 14:30 uur en is te zien op ESPN 3.

Sutalo is bij afwezigheid van Steven Bergwijn de aanvoerder bij Ajax vandaag. Jeugdexponenten Jorrel Hato en Devyne Rensch vergezellen Sutalo en Ávila in de defensie van de recordkampioen. Jay Gorter verdedigt wederom het Amsterdamse doel. Op het middenveld kiest Steijn weer voor Branco van den Boomen en Benjamin Tahirovic, waar Hlynsson verrassend op de nummer tien positie staat geposteerd. Mikautadze en Carlos Forbs moeten op de vleugels Brian Brobbey voorzien van aanvoer. Bergwijn is afwezig door een lichte blessure en Steven Berghuis zit zijn laatste wedstrijd wegens een schorsing uit.

Fortuna Sittard wist zich op de laatste dag van de transfermarkt te versterken met Siemen Voet. De Belg, die eerder al negentien Eredivisie-duels voor de Limburgers speelde, wordt gehuurd van Slovan Bratislava. Ragnar Oratmangoen (FC Groningen) en Iman Griffith (Jong AZ) worden bovendien gehuurd mét optie tot koop. Het nog altijd ongeslagen Fortuna is het seizoen uitstekend met vijf punten uit drie wedstrijden. De Sittarders waren sinds hun terugkeer in de Eredivisie in 2018 nooit opgewassen tegen Ajax. Alle negen duels gingen de kant op van de Amsterdammers, die daarnaast in zes de acht laatste ontmoetingen minimaal vier keer scoorden.

Bij Ajax loopt het dit seizoen nog niet als gehoopt, getuige het gelijkspel bij Excelsior (2-2) en de nederlaag in de Europa League tegen Ludogorets afgelopen donderdag (0-1). Desondanks heerst er goede hoop in Amsterdam dat het snel beter gaat en dat heeft alles te maken met de vele nieuwe aankopen. Vorig jaar was Fortuna - Ajax de openingswedstrijd van het seizoen en dat liep toen ternauwernood goed af de ploeg van toenmalig trainer Alfred Schreuder: 2-3. De laatste nederlaag van Ajax tegen Fortuna dateert van 15 maart 2000 (0-2). De laatste keer dat Ajax een uitwedstrijd in de Eredivisie won was op 16 mei tegen FC Groningen (2-3).

Opstelling Fortuna Sittard: Pandur; Pinto, Guth, Siovas, Dijks; Rosier, Duarte, Halilovic, Belkheir, Cordoba; Noslin

Opstelling Ajax: Gorter; Rensch, Hato, Sutalo, Ávila; Tahirovic, van den Boomen, Hlynsson; Forbs, Brobbey, Mikautadze