Suriname maakt Ã©n incasseert fraai doelpunt en doet zichzelf tekort in Almere

Suriname maakt én incasseert fraai doelpunt en doet zichzelf tekort in Almere

Suriname is er niet in geslaagd een oefenwedstrijd tegen Martinique te winnen. Justin Lonwijk luisterde zijn debuut direct op met een doelpunt. Na de openingstreffer van Brighton Labeau betekende dat de 1-1 eindstand in het Yanmar Stadion in Almere. Suriname had kunnen winnen, maar kansen werden niet benut.

Bijzonderheden:

Suriname moest al vrij vroeg in de wedstrijd een treffer incasseren. Na een schitterend hakballetje op het middenveld kreeg Labeau een vrije schietkans. De spits van Lausanne-Sport hield het hoofd koel en wist Warner Hahn in de korte hoek te passeren: 0-1.

Ook de gelijkmaker van Suriname was van grote schoonheid. Virgil Misidjan draaide om zijn as en gaf in de loop mee aan Jaden Montnor, die het overzicht behield en Lonwijk bij de tweede paal in staat stelde zijn debuut op te luisteren met een treffer: 1-1. Suriname kwam even daarvoor al dicht bij de gelijkmaker, ware het niet dat een vrije trap van Stefano Denswil op de lat belandde.

Suriname was in het restant de bovenliggende partij, maar een winnende treffer zat er niet in voor de ploeg van bondscoach Stanley Menzo. De oefenwedstrijd gold als voorbereiding op de WK-kwalificatieduels in juni tegen El Salvador, Puerto Rico en Saint Vincent en de Grenadines.

Opstelling Suriname: Hahn; Dijksteel, Abena, Malone, Haps; Paal, Lonwijk, Denswil; Misidjan, Becker, Montnor.

