Suriname behaalt prima resultaat tegen nummer 50 van de wereldranglijst

De wedstrijd tussen Suriname en Costa Rica is vrijdagnacht geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De bezoekers, de nummer 50 op de FIFA-wereldranglijst, kwamen nog wel op voorsprong via Josimar Alcócer, maar nog voor rust kwam Suriname (nummer 138) langszij via Gleofilo Vlijter.

Bij Suriname had bondscoach Stanley Menzo een basisplaats in petto voor onder meer Warner Hahn, Ridgeciano Haps, Immanuel Pherai, Kenneth Paal en Sheraldo Becker. Bij Costa Rica startte voormalig FC Twente-spits Manfred Ugalde in de punt. Feyenoord-verdediger Jeyland Mitchell speelde de volledige wedstrijd uit.

Na twaalf minuten pakte Costa Rica de leiding via Alcócer. De linksbuiten zette Anfernee Dijksteel weg met een slim zetje, waarna hij de bal al stuiterend achter de kansloze Hahn wist te schieten: 0-1.

Een kwartier later verzuimde Becker van dichtbij om de 1-1 op het scorebord te zetten. Gelukkig voor de Amsterdammer had hij in de 34ste minuut alsnog een belangrijk aandeel in de gelijkmaker van Suriname. Becker gaf een uitstekende voorzet op Vlijter, die de bal achter doelman Patrick Sequeira tikte: 1-1.

In het tweede bedrijf speelde Suriname lange tijd tegen tien man, nadat Alcócer met rood van het veld werd gestuurd. Het elftal van Menzo slaagde er echter niet in een overwinning over de streep te trekken. Suriname staat na drie wedstrijden in Groep A op de derde plaats met vier punten. Guatemala is koploper met zeven punten, Costa Rica volgt met vijf.