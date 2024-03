Supporter MVV valt van tribune: duel met FC Dordrecht definitief gestaakt

Het Keuken Kampioen Divisie-duel tussen MVV Maastricht en FC Dordrecht is vrijdagavond in de slotfase definitief gestaakt. De wedstrijd lag twee keer stil: eerst zochten de aanhangers van beide teams de confrontatie met elkaar, daarna viel er een thuissupporter volgens omstanders een paar meter naar beneden. Die is afgevoerd naar het ziekenhuis.

De wedstrijd werd in de 83ste minuut tijdelijk gestaakt bij een 1-3 voorsprong voor FC Dordrecht vanwege ongeregeldheden op de tribune. Supporters van beide clubs wilden elkaar aanvallen, maar een hek tussen de vakken en verschillende stewards voorkwamen dat. Spelers van bezoekende partij gingen vervolgens verhaal halen bij de uitfans, waarbij ze leken aan te geven dat ze niet snapten waarom deze acties nodig waren bij een ruime voorsprong.

Na een afkoelingsperiode van een paar minuten kon er weer gevoetbald worden, maar dat was voor even. Er werden voorwerpen op het veld gegooid, waarna scheidsrechter Rob Dieperink beide teams naar binnen stuurde. De wedstrijd werd tijdelijk gestaakt. Bovendien raakte een supporter van MVV onwel. De hulpdiensten moesten hierbij optreden. Het ambulancepersoneel voerde het slachtoffer af naar het ziekenhuis.

MVV en Dordrecht leken het duel vervolgens toch nog met de nodige vertraging uit te spelen, Volgens ESPN was er echter 'een supportersgroep die dreigde het veld op te komen als de wedstrijd zou worden hervat'.

Dordrecht zat tot de eerste tijdelijke staking op rozen, want binnen tien minuten stond er een 0-2 tussenstand op het scorebord. Mathis Suray was op aangeven van Leo Seydoux verantwoordelijk voor de openingstreffer, waarna MVV-doelman Romain Matthys de marge verdubbelde met een knullig eigen doelpunt. Ilias Sebaoui zorgde vlak voor rust ook nog voor de 0-3. MVV bracht de spanning in de tweede helft terug via Dailon Rocha Livramento, die na een bal achter de verdediging van Dordrecht koel afrondde: 1-3.

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties