Süleyman Öztürk legt uit waarom Maurice Steijn er niets van bakt bij Ajax

Maandag, 25 september 2023 om 21:32 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:01

Waar veel analytici de pijlen na de Klassieker richten op de aankopen van Sven Mislintat, wil Süleyman Öztürk het hebben over Maurice Steijn. De huisanalist van Voetbal International maakt in een lang referaat totaal gehakt van de trainer van Ajax. "Steijn heeft geen idee wat hij aan het doen is", aldus Süley in VI Uncensored.

Ajax ging er zondagmiddag ontluisterend af tegen Feyenoord (0-3 bij staking in minuut 55). Steijn wisselde rechtsback Anton Gaaei, die schuldig was aan de eerste twee goals, al na een half uur. "Dan brengt hij Devyne Rensch in... Twee weken geleden was het andersom, wisselde hij Rensch in de rust voor een andere back... Dat zijn oplossingen voor de bühne, terwijl je zelf eigenlijk geen idee hebt wat je aan het doen bent als trainer."

Ook het wisselen van linksback Borna Sosa kan op weinig goedkeuring rekenen van Öztürk. "Salah-Eddine inbrengen in de rust is lachwekkend. Niet omdat Salah-Eddine er niets van kan, maar omdat Salah-Eddine dezelfde fouten gaat maken als Sosa. Hetzelfde geldt voor Rensch versus Gaaei. Carlos Forbs wordt de ene keer links, dan weer rechts gezet door Steijn. Er zit helemaal geen enkel idee achter het voetbal van Ajax..."

Volgens Öztürk is Steijn te druk bezig geweest met een persoonlijke vete tegen de inmiddels ontslagen Mislintat. "Ajax als geheel is geen elftal dat vanaf dag één bezig is geweest met het inslijpen van patronen. Ja, de verkeerde patronen. Na afloop zeggen dat 'tegen dit soort persoonlijke fouten niet valt te voetballen', dan zeg je eigenlijk dat al die aankopen van Mislintat niks zijn. Steijn is zes weken geleden gestopt met nadenken. 'Mislintat is een lul', dat is ongeveer de visie van Steijn voor dit elftal. Dat is geen basis."

"De bal moet vanaf de doelman naar voren, maar daar stopt eigenlijk het nadenken bij Ajax. Je ziet nul patronen, nul structuur, nul opbouw. Tegen FC Twente (3-1 verlies, red.) was het erbarmelijk, tegen Feyenoord was het nóg erbarmelijker. Het wordt eigenlijk met de week slechter, omdat het enige dat Steijn doet backs wisselen is in de rust. Dat is lachwekkend."