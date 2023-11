Succestrainer die Ajax afwees krijgt in Saudi-Arabië Benzema onder zijn hoede

Zaterdag, 18 november 2023 om 19:16 • Jonathan van Haaster

Marcelo Gallardo wordt de nieuwe trainer van Ittihad Club, zo bevestigt hij zaterdagmiddag in navolging van de berichtgeving van transfermarktexpert Fabrizio Romano. De 47-jarige Argentijn wordt bij de Saudische club de opvolger van Nuno Espirito Santo, die op 7 november de laan werd uitgestuurd.

Romano meldt dat Gallardo zijn contract al heeft getekend. Van een officiële presentatie van de oefenmeester is nog geen sprake, daar hij dit weekend in Saudi-Arabië landt. Gallardo tekent tot medio 2025. Tevens is er een optie in zijn contract opgenomen om zijn verblijf bij de club met twee jaar te verlengen, tot medio 2027.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Gallardo heeft inmiddels al bevestigd dat hij aan de slag gaat bij Ittihad Club. "Ik ga het voorstel van Al-Ittihad, ook om persoonlijke redenen, accepteren. Ze haalden me over met een groot project in een nieuwe, interessante competitie. Dit zal mijn geest verruimen. Dit zie ik als iets anders, het motiveert mij en ik kan echt niet wachten om weer aan de slag te gaan."

Espirito Santo werd eerder deze maand ontslagen, vlak nadat Ittihad Club in de Aziatische Champions League met 2-0 onderuitging tegen het Irakese Al Quwa Al Jawiya. In het weekend daarvoor verloor Ittihad Club ook al, in de competitie tegen Al-Shabab (1-0).

Het was de vijfde nederlaag van het seizoen voor de club over alle competities. “De club kondigt de beëindiging van de contractuele relatie met de Portugese coach Nuno Santo aan, na een uitgebreid technisch evaluatieproces van de laatste fase waarin hij de taak had om toezicht te houden op de training van het eerste voetbalteam", lichtte Ittihad Club het ontslag toe.

Gallardo maakte jarenlang furore als trainer van River Plate, waar hij tussen 2014 en 2022 acht en een half jaar aan het roer stond. Met de legendarische Argentijnse club won hij in die periode eenmaal het kampioenschap, in 2021. De grootste triomfen behaalde hij in 2015 en 2018, toen de Copa Libertadores werd gewonnen.

Ajax

Gallardo werd in januari van dit jaar nog nadrukkelijk gelinkt aan Ajax. Gallardo, die een maand daarvoor vertrok bij River Plate, wees de Amsterdammers echter af, wist Mike Verweij van De Telegraaf te melden. Ajax polste Gallardo, net als twee andere kandidaten, of hij open stond om de ontslagen Alfred Schreuder op te volgen, maar had geen interesse. Uiteindelijk maakte John Heitinga het seizoen af in de Johan Cruijff ArenA, waarna Maurice Steijn de oud-verdediger begin dit seizoen opvolgde. Gallardo krijgt bij Ittihad Club te maken met onder meer Karim Benzema, Fabinho en N'Golo Kanté.