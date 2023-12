Succes PSV kent keerzijde: Dortmund heeft cruciale speler ‘op het lijstje’

Zondag, 3 december 2023 om 16:00 • Mart van Mourik

Borussia Dortmund is geïnteresseerd in de diensten van Johan Bakayoko, zo onthult Simon Cziommer zondagmiddag in de studio van Viaplay. Voorafgaand aan het Bundesliga-duel tussen Dortmund en Bayer Leverkusen geeft de analyticus annex spelersmakelaar aan dat die Borussen bezig zijn met een vernieuwingsslag en dat de aanvaller van PSV ‘op het lijstje’ staat.

Volgens Cziommer is Donyell Malen een van de kandidaten om te vertrekken bij Dortmund. De aanvaller kwam in het huidige Bundesliga-seizoen tot vier doelpunten in twaalf optredens, maar in tegenstelling tot afgelopen seizoen is hij momenteel minder beslissend voor zijn ploeg.

Malen werd in de zomer van 2021 voor een bedrag van dertig miljoen euro door Dortmund overgenomen van PSV, en nu lijkt de club opnieuw geïnteresseerd in een aanvaller van de Eindhovenaren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Malen deed het goed, vooral vorig jaar. Maar Dortmund is een beetje aan het vernieuwen, kijkt verder en wil kwaliteitsspelers erbij halen", vertelt Cziommer. "Om ruimte te kunnen maken voor bijvoorbeeld Bakayoko."

Cziommer bevestigt dat er 'wat speelt' tussen Bakayoko en Dortmund, al wil hij niet in detail treden. "Hij staat zeker op het lijstje bij Dortmund. Als de club ruimte moet maken in de salarishuishouding, dan moet ook een dure speler (zoals Malen, red.) gaan."

Bakayoko groeide afgelopen seizoen uit tot een belangrijke kracht bij PSV en onder trainer Peter Bosz lijkt hij de stijgende lijn nog verder door te trekken. Transfermarkt schat de waarde van de twintigjarige vleugelspits op 25 miljoen euro.

Zondagmiddag was de Belgisch international weer belangrijk in de topper tegen Feyenoord door een fraaie assist te geven op Ismael Saibari. In 24 wedstrijden in de huidige voetbaljaargang leverde Bakayoko 13 assists en was hij 4 keer trefzeker.