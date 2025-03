Stunt PSV opnieuw in de Champions League? 'Dit is een goed moment om Arsenal te treffen'

Voor PSV verloopt 2025 voorlopig ronduit dramatisch. Bijna wekelijks worden punten gemorst en Ajax, dat wel gewoon blijft winnen, staat inmiddels acht punten boven de regerend landskampioen uit Eindhoven. De Champions League bleek een welkome afleiding te zijn, getuige de verrassende eliminatie van Juventus in de tussenronde. Zit een dergelijke stunt er ook in tegen Arsenal? Voetbalzone praat hierover met James McNicholas, die the Gunners al enige tijd op de voet volgt voor The Athletic.

Door Rian Rosendaal

PSV en Arsenal stonden de laatste jaren geregeld tegenover elkaar in de groepsfase van de Champions League. ''Ik denk dat de fans van Arsenal niet erg onder de indruk waren van deze loting, deels omdat Arsenal en PSV elkaar de laatste tijd zo vaak hebben getroffen'', geeft McNicholas het gevoel in Noord-Londen weer, kort voor de eerste ontmoeting tussen beide clubs in het Philips Stadion. PSV pakte vorig jaar een punt thuis tegen Arsenal en wist in 2022 zelfs met 2-0 te winnen. Het is dus niet zo dat de Engelse grootmacht altijd maar met goede resultaten uit Nederland vertrekt.

Hoop op Feyenoord en Van Persie

Veel supporters van Arsenal hoopten op een tweeluik met Feyenoord. McNicholas weet dat dat om één heel duidelijke reden is. ''Het vooruitzicht op een 'reünie' met Robin van Persie was voor velen behoorlijk interessant.'' Van Persie stond tussen 2004 en 2012 als speler onder contract bij Arsenal. Na acht seizoenen met slechts één prijs besloot RVP om de veelbesproken overstap naar aartsrivaal Manchester United te maken. Een onvergeeflijke daad volgens menig Arsenal-supporter. Tot overmaat van ramp werd Van Persie in zijn eerste seizoen op Old Trafford kampioen, terwijl Arsenal al sinds 2004 op een nieuwe landstitel wacht.

Imago

Niet Feyenoord, maar PSV moet dus worden verslagen voor een plaats in de kwartfinale van de Champions League. ''Terwijl de meeste Arsenal-fans denken dat ze een goede kans hebben om zich te kwalificeren tegen PSV, vinden ze ook dat Arsenal aan de meest ongunstige kant van de loting zit. De weg naar de finale ziet er behoorlijk ontmoedigend uit... Maar ik ben ervan overtuigd dat de supporters van PSV hetzelfde voelen'', loopt McNicholas alvast vooruit op de kwartfinale. De winnaar van het tweeluik in de achtste finale treft dan Real Madrid of Atlético Madrid. In de halve eindstrijd volgt hoogstwaarschijnlijk een clash met Liverpool, hard op weg naar de titel in de Premier League, of Paris Saint-Germain, al heel lang dominant in de Ligue 1.

Blessuregolf bij Arsenal

Arsenal moet eerst zien afrekenen met PSV. Daarbij is het van groot belang dat de topspelers opstaan, weet ook de Arsenal-watcher. ''Veel ogen zullen zijn gericht op Martin Ødegaard. Met grote namen als Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Kai Havertz en Gabriel Jesus die allemaal geblesseerd zijn, staat de aanvoerder onder grote druk om de creativiteit te leveren die het team zo nodig heeft. Een andere speler om in de gaten te houden is de pas zeventienjarige Ethan Nwaneri. Hij speelt nu regelmatig vanwege de blessurecrisis bij Arsenal, maar hij heeft al het talent dat nodig is om het te maken.''

De Europese opponent van PSV won nog nooit de Champions League of diens voorloper de Europa Cup 1. McNicholas vraagt zich dan ook af of het dit jaar dan eindelijk gaat gebeuren. ''Een Arsenal op volle sterkte? Dan is het misschien mogelijk. Maar dit Arsenal met alle blessures? Ik heb daar grote twijfels over. De blessures van Havertz en Jesus, plus het besluit om in januari geen spits binnen te halen, betekent dat Arsenal momenteel zonder een echte spits speelt. En als je daar dan nog eens de zeer lastige loting in de Champions League aan toevoegt, moet ik zeggen dat ik niet denk dat dit Arsenals jaar gaat worden.''

Imago

PSV in verval

Arsenal liet onlangs dure punten liggen tegen West Ham United (0-1 nederlaag) en Nottingham Forest (0-0). De achterstand op het Liverpool van Arne Slot is opgelopen tot dertien punten, al heeft Arsenal nog wel een wedstrijd tegoed. De sportieve crisis van PSV duurt al wat langer. De nummer twee in de Eredivisie werd door Go Ahead Eagles uitgeschakeld in de halve finale van de TOTO KNVB Beker en verloor enkele dagen later ook in de Adelaarshorst. Daarnaast werden sinds de winterstop punten gemorst tegen onder meer FC Utrecht, NEC en Willem II. Desondanks is het opmerkelijke verval van PSV geen groot issue in Arsenal-kringen.

''Eerlijk gezegd denk ik niet dat het iets is waar veel Arsenal-fans over praten'', verduidelijkt McNicholas het sentiment in het Emirates Stadium. ''En dat is om één simpele reden: we hebben bij Arsenal onze eigen problemen. Dit is een Arsenal-team dat ernstig verzwakt is door blessures en nu uit de race lijkt te zijn voor het kampioenschap in de Premier League. Het lijkt misschien een goed moment voor Arsenal om tegen PSV te spelen... Maar het is ook een goed moment voor PSV om tegen Arsenal te spelen!''

De druk en kritiek op manager Mikel Arteta neem toe, nu Arsenal na de recente dip geen serieuze titelkandidaat meer lijkt te zijn in Engeland. Toch vindt McNicholas de Spaanse coach (42) nog steeds de aangewezen persoon om de Londenaren naar glorie te loodsen in de komende jaren. ''Dit jaar was soms erg moeilijk voor Arsenal. Maar Arteta heeft met dit elftal ook laten zien dat het de stugheid en vastberadenheid heeft die nodig is om resultaten te behalen. Ik denk dat Arteta een hele goede coach is, en dat heeft hij ook echt moeten tonen om dicht bij Liverpool te blijven.''

Getty Images

Cruciale zomer in aantocht

Arsenal, dus al meer dan twee decennia zonder landstitel, was vorig seizoen dicht bij het eerste kampioenschap sinds 2004. Men kwam toen echter twee punten tekort om Manchester City van de troon te stoten. Dit jaar lijkt het er opnieuw niet in te zitten, al blijft McNicholas hoopvol gestemd. ''Dat is mogelijk, maar deze zomer wordt heel belangrijk'', antwoordt de clubwatcher op de vraag of Arsenal in de komende drie, twee jaar kampioen kan worden. ''Ze hebben in ieder geval dringend een nieuwe spits nodig. Zo iemand zou een grote impact kunnen hebben op Arsenals kansen op succes in zowel de Premier League als de Champions League.''