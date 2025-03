Vermoedelijke opstellingen PSV - Arsenal: Bosz kiest voor herstelde speler in Champions League-kraker

PSV hoopt dinsdag tegen Arsenal iets van zijn goede vorm te hervinden. De Eindhovenaren zijn in de Eredivisie al vier wedstrijden zonder zege, maar hebben in Europa vertrouwen opgedaan met de memorabele 3-1 zege op Juventus. Trainer Peter Bosz mist vier spelers, maar lijkt tegen Arsenal wel weer te kunnen beschikken over Mauro Júnior. De heenwedstrijd in de achtste finale begint om 21.00 uur en is live te zien op Ziggo Sport.

Afgelopen zaterdag ging het voor PSV opnieuw mis tegen Go Ahead Eagles (3-2), dat er drie dagen eerder al in slaagde de Eindhovenaren uit het TOTO KNVB Bekertoernooi te kegelen (1-2). PSV gaat door een zware fase, waarin het slechts twee van zijn laatste acht wedstrijden won.

Een kleine twee weken overtuigde PSV plotseling wel tegen Juventus in de Champions League, het podium waar het team van Bosz doorgaans wel doet denken aan de kampioensploeg van vorig seizoen. Met een 3-1 zege (na verlenging) maakte het de 2-1 nederlaag in de heenwedstrijd goed.

Bij de Eindhovenaren zal Mauro Júnior naar alle waarschijnlijkheid 'gewoon' van de partij zijn. De Braziliaan ontbrak in beide wedstrijden tegen Go Ahead wegens een botkneuzing, maar trainde maandag weer mee met de groep en behoort tot de wedstrijdselectie.

“Er zijn geen veranderingen ten opzichte van de laatste wedstrijd, we gaan zo meteen trainen en dan zullen we het zien", sprak Bosz maandagmiddag op de persconferentie. Na die persconferentie bevestigde PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad dat de multifunctionele linkspoot meedeed aan de training, en dat hij bij de selecte zit.

Sergiño Dest, Esmir Bajraktarevic, Malik Tillman en Ricardo Pepi zijn er niet bij. Dest is inmiddels zo goed als hersteld van zijn zware knieblessure, maar Arsenal-thuis komt net te vroeg voor de Amerikaans international, die op 13 april vorig jaar voor het laatst in actie kwam.

Walter Benítez zal onder de lat verschijnen in het Philips Stadion. Mauro Júnior (links) en Richard Ledezma (rechts) staan op de backposities. Ryan Flamingo en Olivier Boscagli vormen het centrum. Tyrell Malacia verhuist naar de bank na zijn ongelukkige optreden tegen Go Ahead, waar hij betrokken was bij twee van de drie tegendoelpunten.

Joey Veerman moest het zaterdag verrassend genoeg doen met een reserverol, maar keert normaliter terug in de basis. Hij vormt het blok op het middenveld met Jerdy Schouten. Ismael Saibari, die schitterde tegen Juventus, krijgt op 10 de voorkeur boven Guus Til.

Ivan Perisic deed slechts twintig minuten mee tegen Go Ahead en verschijnt dus fit aan de aftrap tegen Arsenal. De Kroaat start op rechts, Noa Lang op links. Aanvoerder Luuk de Jong is de spits. Reservespits Lucas Pérez is niet speelgerechtigd.

Arsenal

Net als bij PSV loopt blessureleed als een rode draad door het seizoen van Arsenal. De Londenaren missen met Kai Havertz, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli en Gabriel Jesus vier belangrijke spelers in de voorhoede. Verdediger Takehiro Tomiyasu is met een zware knieblessure eveneens langdurig uitgeschakeld. Van dat vijftal is Martinelli het dichtst bij zijn rentree.

Myles Lewis-Skelly (18) keert terug in de selectie na een Premier League-schorsing, die hem afgelopen woensdag het uitduel met Nottingham Forest kostte (0-0). Vooraf is één van de grote vragen of manager Mikel Arteta kiest voor Lewis-Skelly of Riccardo Calafiori als linksback. De keuze lijkt te vallen op de meer ervaren Calafiori (22). Oranje-international Jurriën Timber begint als rechtsback.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Mauro Júnior; Schouten, Saibari, Veerman; Perisic, De Jong, Lang.

Vermoedelijke opstelling Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Ødegaard, Partey, Rice; Nwaneri, Merino, Trossard.