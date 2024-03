Stortvloed aan onvoldoendes bij PSV; Slechtste speler krijgt een 3

Het vooral voor rust povere PSV was woensdagavond in het Signal Iduna Park niet opgewassen tegen Borussia Dortmund, dat zich dankzij de 2-0 overwinning plaatst voor de kwartfinale in de Champions League. Veel spelers van de Eindhovenaren zakten vooral in de eerste helft door het ijs, al was het na rust wel een stuk beter. Desondanks eindigt het Euripese avontuur in de achtste finale. Voetbalzone beoordeelt de basisspelers van PSV met een rapportcijfer.

De rapportcijfers van PSV.

Walter Benítez 7

Benítez werd al na drie minuten gepasseerd door Jadon Sancho met een bekeken schuiver van net buiten de zestien. De Argentijnse doelman hield PSV daarna op de been toen Julian Brandt en Donyell Malen van dichtbij op doel schoten. Benítez was ook in de tweede helft de uitblinker aan de kant van de Nederlandse Champions League-deelnemer en heeft zichzelf zeker in de etalage gezet wat betreft een transfer deze zomer.

Jordan Teze 6

Teze wist net als zijn collega-verdedigers niet waar hij het moest zoeken toen Dortmund PSV overdonderde in de eerste minuten. De snelle rechtsback kreeg daarna wat meer tijd en ruimte om zich met de opbouw te bemoeien en af en toe naar voren te denderen bij de spaarzame kansen voor PSV. Net na rust ontstond hierdoor een kans voor de mee opgekomen Teze, die echter doelman Gregor Kobel op zijn weg vond.

Schouten beperkte zich in de beginfase tot verdedigen, al kon dat Youri Mulder niet bekoren. "Hij staat gewoon te kijken! (bij een kans van Malen, red.) in de herhaling zie je dat, let op Schouten. Je moet wel reageren! Totaal niet klaar om deze wedstrijd aan te gaan", zo klonk het in de studio van. Gaandeweg de eerste helft ging Schouten zich van achteruit wat meer met het aanvalsspel bemoeien, toen de Duitse storm wat geluwd was en PSV meer grip kreeg op het Europese treffen. Hij zag Niclas Füllkrug de 2-0 maken, een goal die werd afgekeurd wegens buitenspel.

Olivier Boscagli 4,5

Boscagli opereerde vrij onopvallend in de verdedigingslinie van PSV en slaagde er zeker niet in om de Eindhovense malaise te ontstijgen in de eerste 45 minuten. In de tweede helft liep het allemaal wat soepeler bij de Franse verdediger, die samen met Jerdy Schouten het hart van de PSV-defensie vormde. Boscagli zal waarschijnlijk niet terugkijken op een geslaagd optreden in het Signal Iduna Park.

Sergiño Dest 6

Youri Mulder was keihard voor Dest in de rust. "Ze werden gewoon continu weggespeeld. Hier Malen, helemaal vrij... Dest moet dat verdedigen, hij wordt ook continue voorbijgelopen", zei hij in zijn analyse voor. Dest kwam eigenlijk voor het eerst positief in beeld toen hij na bijna een halfuur spelen hoog over het Duitse doel schoot. De linksback was met zijn loopvermogen een wapen voor PSV na rust, al leverde dat niet de zo gewenste gelijkmaker op.

Joey Veerman 5

De weer fitte Veerman moest net als zijn ploeggenoten lijdzaam toezien hoe Dortmund de ene na de andere aanval opzette. Hij kwam later wat meer in balbezit, al zorgde dat voor rust nauwelijks voor gevaar voor het Dortmund-doel. Veerman had na rust een meer dominante rol en bewees zijn waarde in balbezit. Het was desondanks onvoldoende om de hechte muur van Dortmund te slechten en de middenvelder werd na 82 minuten gewisseld.

Een balende Veerman na de 1-0 van Dortmund.

Guus Til 3

Bosz zei op de persconferentie dat Til de kwaliteit heeft om goals te maken. De aanvallende middenvelder sneeuwde echter ook onder in de hectische beginfase, maar beet naarmate het rustsignaal dichterbij kwam meer van zich af. "We hebben hem eigenlijk niet gezien", oordeelde Theo Janssen halverwege bij. Til kreeg met name op X ladingen kritiek over zich heen. "Wat een schandalige non-voetballer", was een van de reacties onder een foto van de middenvelder op het PSV-account. Til werd in de rust vervangen door Hirving Lozano.

Guus Til kan weinig inbrengen en werd in de rust gewisseld door Peter Bosz.

Mauro Júnior 4

Mauro Júnior werd behoorlijk overlopen in de eerste twintig minuten van de ontmoeting in het Signal Iduna Park. "We hebben hem eigenlijk niet gezien", was de veelzeggende analyse van Theo Janssen bijin de rust van het Champions League-duel. "Mauro Júnior is wel echt niveau-PEC Zwolle", klonk het weinig vleiend op X over de PSV-middenvelder. Bosz weigerde echter om hem net als Guus Til al in de rust te wisselen.

Johan Bakayoko 6

Bakayoko deed zijn best om PSV na de horrorstart terug te laten keren in de wedstrijd, maar ondanks zijn ijver was die missie niet echt geslaagd. De rechtsbuiten zag vaak een overmacht aan verdedigers voor zich en trok daardoor geregeld naar binnen. Bakayoko gaf niet op en bleef in de tweede helft knokken op de rechterflank. Hij zorgde af en toe ook voor gevaar en liet aan Bosz zien dat hij in principe de beste optie is aan de rechterkant bij PSV.

Luuk de Jong 5

PSV was voor rust aanvallend zeer onmachtig en de aanvoer richting De Jong bleef dus uit. De aanvalsleider, met 22 doelpunten gedeeld topscorer in de Eredivisie, had nauwelijks balbezit en kon het zijn bewakers Niklas Süle en Mats Hummels dan ook niet lastig maken. Na rust kreeg De Jong meer gelegenheid om gevaar te stichten, al had de PSV'er te vaak te maken met een overvol strafschopgebied. Ver in blessuretijd schoot de spits van dichtbij en in kansrijke positie over, tot afgrijzen van alles en iedereen bij PSV.

Malik Tillman 5

Tillman kwam pas na bijna een kwartier spelen in het stuk voor, toen hij net niet genoeg ruimte had om van dichtbij op het goal van Dortmund te schieten. Het was echter duidelijk dat de jonge PSV'er het zeer lastig had als linksbuiten tegen. Tillman was na rust meer van waarde op het middenveld, toen hij de plek innam van de gewisselde Til en Hirving Lozano als linkeraanvaller fungeerde.

Ook Malik Tillman kwam er niet aan tegen Dortmund.

Hirving Lozano 6

"Vorige keer heb ik Bakayoko extra rust gegeven. Nu wil ik met een extra middenvelder spelen om Dortmund pijn te doen. Moeilijk besluit? Nou goed, je spreekt met je staf en je kijkt wat met je beschikbare spelers voor deze wedstrijd de beste opstelling is", legde Bosz voor het duel bijuit waarom Lozano op de bank begon. Omdat Til dramatisch speelde, kwam de Mexicaan er in de rust alsnog in en ging Tillman verder op het middenveld. Lozano raakte al snel de paal en toonde zich nadien diverse keren gevaarlijk voor het doel van Dortmund.