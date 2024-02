Stewart onthult live op tv: ‘Denk niet dat hij volgend jaar nog voor PSV speelt’

Earnest Stewart verwacht dat Johan Bakayoko komende zomer bij PSV vertrekt. Dat vertelt de technisch directeur van de Eindhovenaren bij NOS Studio Voetbal. Bakayoko kon aan het begin van huidig seizoen al naar talloze (sub)topclubs, maar besloot nog een jaartje te rijpen in het Philips Stadion. Nu lijkt een exit ophanden.

Alles en iedereen trok afgelopen zomer aan Bakayoko. Burnley (meer dan twintig miljoen euro) en Brentford (veertig miljoen euro) dienden biedingen in, terwijl ook Liverpool en Napoli de jonge Belg met argusogen bekeken.

In de transferwindow daarvoor hengelde Paris Saint-Germain al naar Bakayokos diensten. De Parijzenaren wilden vijftien miljoen euro betalen, een bod waar PSV pertinent 'nee' op antwoordde.

De buitenspeler koos dus voor een langer verblijf in Eindhoven en die keuze heeft vooralsnog niet verkeerd uitgepakt. Met PSV kent Bakayoko een uitstekend seizoen, waarin de knock-outfase van de Champions League werd behaald en naar alle waarschijnlijkheid een Eredivisie-titel wordt gewonnen.

Bakayoko heeft daarnaast een belangrijke rol in het elftal van trainer Peter Bosz. Ondanks de aanwezigheid van Noa Lang en Hirving Lozano is de Belgisch international vrijwel altijd verzekerd van een basisplek.

De kans is groot dat Bakayoko komende zomer vertrekt bij PSV, zo onthult technisch directeur Stewart bij NOS Studio Voetbal. De Amerikaan kreeg de vraag of hij verwacht de vleugelspits volgend seizoen nog in Eindhoven te zien spelen.

"Nee, dat denk ik niet", was het korte doch duidelijke antwoord van Stewart. Mocht Bakayoko daadwerkelijk voor een vertrek bij PSV staan, dan zal de koploper van de Eredivisie waarschijnlijk een aardig bedrag kunnen bijschrijven. Volgens Transfermarkt is de aanvaller, die nog een contract heeft tot medio 2026, een bedrag van rond de veertig miljoen euro waard.

