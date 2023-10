Steven Bergwijn wordt boos na vraag Joep Schreuder: ‘Jullie gooien bommetjes!’

Zondag, 29 oktober 2023 om 18:07 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:15

Steven Bergwijn is niet te spreken over de discussie ‘in de media’ rondom zijn aanvoerderschap. Na afloop van het verloren duel met PSV (5-2) spreekt de aanvaller van Ajax zijn irritatie uit richting verslaggever Joep Schreuder, die voor de camera van de NOS vraagt naar de gevoelens van Bergwijn ten opzichte van de band.

“Ik vind het natuurlijk een eer om de band te dragen, maar vanaf dag één dat ik hem heb zijn de media al bezig met de vraag of ik een goede aanvoerder ben”, zo vertelt een zeer geïrriteerde Bergwijn. “Er worden alleen maar bommetjes gegooid.”

“Jullie media zijn bezig met onrust creëren. Wat maakt een aanvoerder een goede aanvoerder? Zijn jullie erbij in de kleedkamer? Nee toch? Waarop baseren jullie het? Hoe ik rondloop op het veld? Ik ben er een beetje klaar mee."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Uiteindelijk zijn we ook met zijn allen captain”, vervolgt de vleugelspits. “Het is maar een aanvoerdersband, jullie maken het groter dan het is. Vanaf dag één zijn jullie al bommetjes aan het gooien en onrust aan het creëren. Nu ben ik er wel een keer klaar mee.”

Schreuder gaat vervolgens verder over de vermeende interesse van diverse clubs uit Saudi-Arabië. Ook vragen over een transfer naar het Midden-Oosten hoort Bergwijn liever niet. “Onzin. Dat is wat ik zeg: bommetjes gooien, daar zijn jullie goed in."

De verslaggever gooit olie op het vuur: “Een aanvoerder gaat zijn club toch niet in de steek laten?” Bergwijn: “Wat ik zeg: bommetjes. Daar zijn jullie goed in.”

Tot slot gaat de aanvoerder in op de verbeterpunten voor Ajax. "We kunnen veel zeggen, maar we moeten het gewoon laten zien op het veld. We hebben nog twee inhaalwedstrijden en we moeten gewoon helemaal niet naar de ranglijst kijken. We moeten onszelf weer herpakken."