Noa Lang ziet zijn marktwaarde zakken ondanks kampioenschap PSV

Transfermarkt heeft in een periodieke update de transferwaarden van verschillende Eredivisie-spelers bijgewerkt. Als er wordt gekeken naar de selectie van PSV, blijkt dat Noa Lang ondanks de landstitel moet inleveren aan marktwaarde. Joey Veerman is de grootste stijger met liefst 8 miljoen euro.

Belangrijk om te vermelden is dat het Duitse Transfermarkt geen gebruik maakt van een algoritme om transferwaarden te bepalen. In plaats daarvan calculeert het de marktwaarden van spelers op basis van discussies tussen gebruikers en market value admins van de site.

Stijgers

Acht PSV’ers krikken hun-marktwaarde op na het behalen van de landstitel. Joey Veerman is daarbij de absolute winnaar. De middenvelder van Oranje stijgt van 32 naar 40 miljoen euro en moet alleen Johan Bakayoko voor zich dulden qua hoogste marktwaarde in de selectie van PSV.

Bakayoko zag zijn marktwaarde de afgelopen maanden met 5 miljoen euro stijgen en is volgens de gerenommeerde Duitse website inmiddels 45 miljoen euro waard. Jerdy Schouten doet goede zaken met een stijging van 24 naar 28 miljoen euro.

Malik Tillman (20 miljoen euro) is de afgelopen maanden 3 miljoen euro meer waard geworden, terwijl Jordan Teze (18 miljoen euro) en Guus Til (12 miljoen euro) beiden met 2 miljoen euro stijgen na de landstitel van PSV. Toptalent Tygo Land (van 2 miljoen euro naar 3 miljoen euro) en reservespits Ricardo Pepi (van 11 naar 12 miljoen euro) moeten genoegen nemen met een kleine opwaardering.

Dalers

Hoewel PSV zich momenteel regerend landskampioen mag noemen, bevat de selectie van de Eindhovenaren ook acht dalers. Armel Bella-Kotchap, die terugkeert naar Southampton , levert flink in en zakt van 18 naar 12 miljoen euro. Hirving Lozano , die een aantal maanden geleden eveneens op 18 miljoen euro werd getaxeerd, zou inmiddels nog maar 15 miljoen euro waard zijn.

Noa Lang, die dit seizoen veel te maken had met blessureleed, levert 2 miljoen euro in. De sterspeler van PSV, die zelf zegt volgend seizoen te gaan schitteren, moet het voor nu doen met een marktwaarde van 18 miljoen euro. Daarmee wordt Lang precies even duur geschat als Ajacied Steven Bergwijn.

Armando Obispo werd een aantal maanden geleden nog op 4,5 miljoen euro geschat, maar zou inmiddels 1 miljoen euro minder waard zijn. Routiniers André Ramalho (2,5 miljoen euro) en Patrick van Aanholt (2 miljoen euro) leveren respectievelijk 500.000 euro in. Richard Ledezma zakt van 1 miljoen naar 900.000 euro. Boy Waterman (40), die hoogstwaarschijnlijk zijn handschoenen aan de wilgen hangt, daalt van 75.000 naar 50.000 euro.



