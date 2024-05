Brobbey, Hato en nog 1 speler van Ajax zien hun marktwaarde aanzienlijk stijgen

Transfermarkt heeft in een periodieke update de transferwaarden van verschillende Eredivisie-spelers bijgewerkt. Als er wordt gekeken naar de selectie van Ajax, blijken Brian Brobbey, Diant Ramaj en Jorrel Hato serieus te zijn gestegen. Jordan Henderson ziet zijn marktwaarde opnieuw dalen.

Belangrijk om te vermelden is dat het Duitse Transfermarkt geen gebruik maakt van een algoritme om transferwaarden te bepalen. In plaats daarvan calculeert het de marktwaarden van spelers op basis van discussies tussen gebruikers en market value admins van de site.

Stijgers

Brobbey steeg de afgelopen maanden liefst 10 miljoen euro in marktwaarde, waardoor de 22-jarige spits volgens het platform inmiddels 35 miljoen euro waard is. Na de vorige update was Brobbey al de Ajacied die de grootste marktwaarde van de Amsterdamse selectie vertegenwoordigt.

Ook Hato (30 miljoen euro) en Ramaj (18 miljoen euro) doen goede zaken, daar hun marktwaarde met 8 miljoen euro is opgekrikt. Eerstgenoemde verlengde in maart zijn contract bij Ajax, wat goed is terug te zien aan zijn gestegen marktwaarde.

Kenneth Taylor is 5 miljoen euro gestegen en zou nu 15 miljoen euro waard zijn, terwijl Ahmetcan Kaplan stijgt van 7 naar 10 miljoen euro. Devyne Rensch (10 miljoen euro) en Mika Godts (4 miljoen euro) verhogen hun marktwaarde met respectievelijk 2 miljoen euro.

Tot slot kunnen Charlie Setford (van 300.000 naar 600.000 euro), Tristan Gooijer (van 650.000 euro naar 2 miljoen euro) en Julian Rijkhoff (van 1 miljoen euro naar 1,5 miljoen euro) rekenen op een kleine stijging.

Dalers

De malaise bij Ajax is goed terug te zien aan het aantal dalers. Liefst dertien Ajacieden moeten genoegen nemen met een lagere marktwaarde. Jordan Henderson (4 miljoen euro), Branco van den Boomen (6 miljoen euro), Steven Berghuis (6 miljoen euro), Carlos Forbs (8 miljoen euro) en Steven Bergwijn (18 miljoen euro) leveren allen 2 miljoen euro van hun marktwaarde in.

Gerónimo Rulli en Benjamin Tahirovic dalen beiden van 6 naar 5 miljoen euro. Jakov Medic (2 miljoen euro), Silvano Vos (2,5 miljoen euro), Sivert Mannsverk (6 miljoen euro) en Borna Sosa (7,5 miljoen euro) leveren vijf ton in. Ar’jany Martha (van 1,5 miljoen euro naar 1,2 miljoen euro) en Remko Pasveer (van 200.000 euro naar 150.000 euro) zien hun marktwaarde licht dalen.

