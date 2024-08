Steven Bergwijn keert terug in de wedstrijdselectie van Ajax tegen Panathinaikos

Steven Bergwijn keert donderdagavond terug in de wedstrijdselectie van Ajax. Dat heeft trainer Francesco Farioli zojuist bevestigd op de persconferentie voorafgaand aan het thuisduel met Panathinaikos. De 26-jarige buitenspeler van de Amsterdammers kampte met een blessure, maar kan er nu dus weer bij zijn. Jordan Henderson zal de aanvoerdersband dragen tegen de Grieken.

“Alle spelers zijn oké. Alleen Christian Rasmussen traint nog apart. Dat zullen we vandaag evalueren en daarna proberen we de beste beslissing te nemen”, laat Farioli weten op de persconferentie. “Bergwijn? Hij zal in de wedstrijdselectie zitten.”

“Hij trainde een paar dagen geleden nog individueel. Natuurlijk is hij een belangrijke speler en dat willen we in ons voordeel gebruiken. Steven kan ons veel brengen. Het is afwachten hoeveel minuten hij kan maken. We moeten zien hoe de wedstrijd zich ontwikkelt”, laat de trainer optekenen.

Bergwijn ging met Oranje mee naar het EK in Duitsland, waar hij in twee wedstrijden zijn opwachting maakte: tegen zowel Roemenië als Turkije speelde hij 45 minuten. De Amsterdammer raakte op het EK geblesseerd en moest vervolgens revalideren. Daardoor was hij nog niet inzetbaar voor Farioli.

De kans is groot dat Bergwijn deze zomer overigens vertrekt bij Ajax. De rechtspoot, die in de belangstelling staat van Leicester City, is ook gewisseld van zaakwaarnemer. Hij laat zijn belangen vanaf nu behartigen door Ali Dursun, die ook zaakwaarnemer is van onder anderen Frenkie de Jong en Noa Lang.

Bergwijn drukt met zijn salaris flink op de begroting van de Amsterdammers en kan de club met een uitgaande transfer de benodigde financiële ruimte geven om in de laatste weken van de zomerse transferwindow versterkingen te presenteren.

Ajax nam Bergwijn twee zomers geleden voor ruim 31 miljoen euro over van Tottenham Hotspur. Sinds zijn terugkeer in Nederland weet de Oranje-international zijn aankoopbedrag nog niet te rechtvaardigen. In 76 officiële wedstrijden namens Ajax was hij goed voor 29 doelpunten en 11 assists.