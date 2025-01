Steven Berghuis spreekt fans in het Turks toe bij laatste training Ajax

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Steven Berghuis, die fans van Galatasaray in het Turks begroet.

Steven Berghuis was goed gehumeurd op de training daags voor het Europa League-duel met Galatasaray, zo blijkt uit de beelden die Ajax deelt via social media. Op een video is te zien hoe de aanvallende middenvelder van de Amsterdammers zich richt tot Turkse fans, die langs de kant van het trainingsveld op De Toekomst staan. “Hoş geldin!”, roept Berghuis, die daarmee ‘welkom’ zegt.