Sterrenensemble Real Madrid wint niet in eerste speelronde LaLiga

Real Madrid is er zondagavond niet in geslaagd zijn eerste wedstrijd van het nieuwe LaLiga seizoen te winnen. Op bezoek bij RCD Mallorca bleven de vermoeid ogende Madrilenen steken op een 1-1 gelijkspel. Rodrygo maakte de enige treffer namens de Koninklijke; Vedat Muriqi scoorde voor Mallorca.

Ancelotti hield voor het duel met Mallorca aan zijn succesformule van afgelopen woensdag, toen Real Madrid dankzij voltreffers van Federico Valverde en Kylian Mbappé ten koste van Atalanta (2-0) beslag legde op de Europese Super Cup.

De Madrilenen schoten uitstekend uit de startblokken op het eiland, want nog voor het verstrijken van het eerste kwartier werd de 0-1 al genoteerd. Na fraai combinatievoetbal van Jude Bellingham en Mbappé belandde de bal met enig fortuin bij Vinícius Júnior, die de bal op fraaie wijze klaarlegde voor Rodrygo. Laatstgenoemde Braziliaan schoot vervolgens raak in de rechterbenedenhoek.

Tien minuten later kwam Mbappé dicht bij een tweede treffer, maar hij schoot rakelings naast de linkerkant van de paal. De ploeg van Ancelotti leek enigszins vermoeid van de midweekse Europese reis, want het ontbrak Real Madrid duidelijk aan energie en creativiteit in de laatste fase van de aanval.

In het tweede bedrijf kwamen de bezoekers plotseling in de problemen. Uit een corner van Daniel Rodríguez was het Muriqi die met een bekeken kopbal voor de gelijkmaker zorgde: 1-1.

Nadien creëerde Real Madrid weliswaar nog enkele mogelijkheden via onder meer Mbappé, al slaagde het team er niet in het net te vinden. Doelman Dominik Greif stond uitstekend te keepen en stopte zeker twee schoten van de Franse spits.

In de slotfase kwam Real Madrid zelfs tot tweemaal toe in de problemen, maar Antonio Sánchez miste in beide gevallen uitgelezen kansen om met de zege aan de haal te gaan. In de slotminuut kreeg Ferland Mendy nog een directe rode kaart van arbiter César Soto Grado na een harde tackle op Muriqi.