Stengs botst met El Karouani en onthult woordenwisseling: ‘Wat moet je, baby?’

Calvin Stengs heeft een duidelijke verklaring voor zijn aanvaring met Souffian El Karouani. Na afloop van het Eredivisie-duel tussen Feyenoord en FC Utrecht (4-2) waren de camera’s gericht op Stengs, die op meerdere momenten met de verdediger van de Domstedelingen aan het discussiëren was. Het viel ook verslaggever Hans Kraay junior op, en hij vraagt de Feyenoorder voor de camera van ESPN naar de reden voor het laatste opstootje.

Feyenoord kwam zondagmiddag een dubbele achterstand te boven. De Rotterdammers keken in eigen huis tegen FC Utrecht na een half uur tegen een verrassende 0-2 achterstand aan, maar stelden knap orde op zaken: 4-2. Zo profiteerde Feyenoord optimaal van de nederlaag van PSV bij NEC (3-1).

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Jij had nog een paar aanvarinkjes met El Karouani. Was jij vervelend tegen hem, of was hij vervelend tegen jou?”, vraagt Kraay junior na afloop van de wedstrijd aan Stengs.

De aanvallende middenvelder van de Rotterdammers zegt dat hij eerder bij de scheidsrechter klaagde over een gele kaart. Volgens Stengs had El Karouani die verdiend, maar de verdediger van FC Utrecht was niet gediend van de eis van Stengs.

“Ik sprak niet eens tegen El Karouani, maar tegen de scheids. Toen zei hij: ‘Wat moet je nou, baby!’ Toen zei ik: ‘Weet je nog die wedstrijd bij NEC, toen ik jou zoek speelde?’ Toen werd hij een beetje boos volgens mij.”

“Maar goed, het maakt ook niet uit. Ik voetbal weer en dat is het belangrijkste. Ik ben blij dat ik het team kan helpen.” Stengs raakte in het duel met Almere City ogenschijnlijk ernstig geblesseerd, maar uiteindelijk kon hij vijf weken later tegen FC Utrecht al zijn rentree maken.

“Ik onderging diverse testen en de uitslagen waren goed. Ik had een botkneuzing opgelopen, maar het had ook anders kunnen aflopen”, aldus de dankbare Stengs.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties