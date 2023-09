Steijn zeer ontevreden over één Ajacied: ‘Hij was heel slordig aan de bal’

Donderdag, 21 september 2023 om 23:47 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:31

Ajax speelde donderdagavond na een spectaculair duel met 3-3 gelijk tegen Olympique Marseille. De Amsterdammers creëerden veel kansen, maar gaven er ook veel weg. Na afloop geeft trainer Maurice Steijn in gesprek met Noa Vahle van Veronica aan tevreden te zijn met zijn ploeg, maar pikt hij er met Benjamin Tahirovic ook een dissonant uit. "Ik vond dat hij niet goed speelde. Hij was heel slordig aan de bal."

"Wat ik wijzer ben geworden? Ik vond dat de ploeg veerkracht heeft getoond", trapt Steijn af. "Dat we een aantal hele mooie aanvallen op de mat hebben gelegd, maar ook dat het soms helemaal openlag. Dat leer je van deze wedstrijd. Maar ik ben wel heel trots op de mannen na deze hele roerige week en de hele matige wedstrijd tegen FC Twente (3-1 nederlaag, red.). Dat ze dit op de mat hebben gelegd." Ajax kwam via Carlos Forbs en Steven Berghuis op een snelle 2-0 voorsprong, die door Marseille echter al voor rust teniet werd gedaan. Na rust pakte Ajax via Kenneth Taylor andermaal de voorsprong, voordat Pierre-Emerick Aubameyang de eindstand op 3-3 bepaalde.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In de slotfase kreeg invaller Silvano Vos rood en besloot Steijn om Jakov Medic en Gaston Ávila te brengen. Bang voor een nederlaag was de oefenmeester echter niet, zo laat hij weten. "We kwamen met tien man te spelen. Dat was de reden. Je ziet dat zij in de eindfase echt door blijven drukken. Dan zou het zonde zijn om het nog te verliezen, dus dan moeten we het punt koesteren, denk ik." Op de vraag of de vele weggegeven ruimtes te maken hebben met kwaliteit of tactiek, wijst Steijn naar beide aspecten. "Dat is altijd een beetje van beide. We hebben bij vlagen de ruimtes klein gehouden, maar de ruimtes werden groot doordat we die zelf inleidden. Als je dan heel slordig bent een aantal breedteballen geeft, ligt het open. Er waren ook een paar momenten dat beide backs weg waren. Daar hebben we het in de rust over gehad."

Tahirovic

Steijn zegt dat hij 'zat verbeterpunten heeft gezien'. Een van de spelers die echter geen goede indruk maakte op de Hagenees was Tahirovic. "Ik vond dat hij niet goed speelde. Hij was heel slordig aan de bal. Hij was vaak de vrije man en dan moet je het spel verplaatsen, met name in de diepte en niet in de breedte. Daarin was hij gewoon slordig. Dat kan, maar dan wisselen we." Niet Branco van den Boomen of Sivert Mannsverk viel voor hem in, maar Vos. De jongeling maakte ondanks zijn dubbele gele kaart een uitstekende indruk. "Vos is ook wel een ander type jongen", zegt Steijn. "Hij is iemand die agressiviteit en flair brengt. Iemand die stevig in de duels is. Ik zeg niet dat die andere jongens dat niet zijn, maar ik had het gevoel dat we zo'n jonge, onbevangen speler nodig hadden. Hij heeft het hartstikke goed gedaan."

Vos kon dit seizoen desondanks vóór donderdagavond nog niet op minuten rekenen. "We hadden echt een plan met hem", zegt Steijn daarover. "We hebben gezegd: zo veel mogelijk wedstrijden in Jong Ajax spelen. Trainen met het eerste en daar waar het kan, proberen we je te brengen. En ik had echt het gevoel dat we zijn agressiviteit vandaag nodig hadden. Dat heeft hij goed gedaan. De tweede gele kaart was terecht, maar de eerste was niet eens een overtreding. Het is jammer dat we de wedstrijd niet winnen, maar ik ben tevreden met vanavond", sluit de oefenmeester af. Zondag wacht de volgende grote test in de Johan Cruijff ArenA. Dan komt regerend landskampioen Feyenoord op bezoek.