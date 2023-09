‘Steijn moet eigenlijk zijn excuses aan de spelersgroep van Ajax aanbieden’

Dinsdag, 5 september 2023 om 16:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:05

Süleyman Öztürk vindt de uitspraken die Maurice Steijn zondag na het gelijkspel tegen Fortuna Sittard deed not done. De trainer van Ajax benadrukte meermaals dat het overgrote deel van de aankopen niet uit zijn koker komt. Met de komst van centrumverdediger Josip Sutalo zei Steijn ‘wel te kunnen leven’.

Steijn distantieerde zich op de persconferentie meer en meer van directeur voetbalzaken Sven Mislintat. De oefenmeester liet na afloop van de wedstrijd tegen Fortuna Sittard (0-0) andermaal weten weinig inspraak te hebben gehad op transfergebied. “Hoeveel aankopen er wel uit mijn koker kwamen? Niet nul, maar wel weinig. Wij hebben als staf onze ideeën neergelegd, alleen hij heeft daarin andere keuzes gemaakt”, zei Steijn onder meer.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Öztürk, analist van Voetbal International, keek met de nodige verbazing naar de persconferentie van Steijn. “Ik kan Steijn begrijpen dat hij er moeite mee heeft dat hij een aantal spelers wilde hebben en dat Mislintat hem eigenlijk heeft overruled door spelers te halen die Steijn nog nooit heeft gezien. Die spelers leert Steijn nu kennen op het trainingsveld. Dan is het lastig om bijvoorbeeld een keeper op te stellen die je niet kent (Diant Ramaj, red.), dus koos hij na de blessure van Gerónimo Rulli voor Jay Gorter. Met Jakov Medic kwam er een speler uit de 2. Bundesliga. Ik kan me voorstellen dat Steijn als trainer van Sparta niet elk weekend naar deze competitie heeft gekeken.”

Öztürk is echter van mening dat Steijn in de afgelopen maanden ook tijd had kunnen investeren in het leren kennen van de spelers waar Mislintat werk van maakte. “Mislintat heeft de spelers gehaald, dat is nu overduidelijk gebleken. Steijn heeft dat ter kennisgeving aangenomen. Er komt een jongen, Chuba Akpom, en Steijn kent hem niet. Dat is heel vreemd en lastig werken. Ik begrijp zijn onvrede, maar met uitspraken die hij zondag na afloop van de remise tegen Fortuna Sittard deed, zei hij eigenlijk: ‘Leuk dat Mislintat spelers binnenhaalt, maar hier kan ik niks mee. De komende weken moet blijken of deze spelers goed genoeg zijn.’ Maar Steijn moet vooral laten zien dat hij als trainer die spelers verdient. Je bent trainer van Ajax...”, aldus Öztürk.

Steijn op de persconferentie na het teleurstellende gelijkspel tegen Fortuna Sittard.

Steijn moet het doen met de twaalf aankopen die Mislintat hem voorschotelde. Met de komst van Sutalo zei de trainer van Ajax ‘wel te kunnen leven’ en dat de tijd zal leren of er genoeg kwaliteit in de selectie zit. Die uitspraken zorgen bij Öztürk voor gefronste wenkbrauwen. “Ik vind het naar een spelersgroep toe een vreemd signaal dat de man die verantwoordelijk is voor die spelersgroep zegt: ‘Bij tien van de twintig spelers heb ik geen idee wat ik ermee aan moet, dat ga ik de komende weken zien.’ Dat vind ik verkeerd. Ik vind het eigenlijk ook wel een communicatieblunder van Steijn dat hij het op deze manier verwoordde. Van Hooijdonk moest laatst excuses aan Steijn maken, maar eigenlijk moet Steijn ook zijn excuses aanbieden aan de spelersgroep van Ajax.”

Öztürk laat andermaal weten het gevoel van Steijn te kunnen begrijpen, maar in de ogen van de analist zijn de uitspraken van Steijn not done en had hij deze niet kunnen maken, al zou hij gelijk hebben. “Je moet uitstralen dat je het geweldig vindt om met zulke getalenteerde spelers te werken. Dit is niet een incident, het is al weken gaande dat Steijn met een zuur gezicht op de bank zit en zo na afloop met de media spreekt. Ik zie vooral een trainer die eigenlijk met andere spelers wilde werken. Als hij met Tobias Lauritsen, Joshua Kitolano of Nick Olij had willen werken, dan had hij bij Sparta moeten blijven en niet trainer van Ajax moeten worden in deze constructie. Mislintat maakt er een sport van om op hele obscure plekken spelers te ontdekken en bij een club veel meer geld waard te laten worden.”