Steijn legt uit waarom Bergwijn de ideale aanvoerder voor Ajax is

Dinsdag, 8 augustus 2023 om 15:17 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:24

Maurice Steijn heeft op de Open Dag van Ajax bevestigd dat Steven Bergwijn komend seizoen de aanvoerder van Ajax is. De Telegraaf en Voetbal International wisten dinsdagochtend al te melden dat de 25-jarige aanvaller de band van de naar Fenerbahçe vertrokken Dusan Tadic overneemt. Steijn zegt voor de camera van ESPN meerdere redenen om voor Bergwijn te kiezen.

“Bergwijn heeft de aanvoerdersband gedragen tegen Augsburg en toen heb ik ook met hem gesproken of hij zich goed voelde bij het aanvoerderschap van Ajax”, zegt Steijn. De aanvaller gaf bij Steijn aan zich goed te voelen bij het aanvoerderschap, waarop Steijn de keuze op hem liet vallen. "Ik heb bewust voor hem gekozen, omdat hij nu een goede leeftijd en ervaring heeft. Het is een vaste waarde, international en een jongen van de stad. In dat opzicht heb ik voor hem gekozen”, aldus Steijn.

De tweede en derde aanvoerder zijn nog niet bekend. Tijdens de voorbereiding droeg Davy Klaassen meermaals de band, maar zijn toekomst bij Ajax is nog door vraagtekens omgeven. "Davy is voor mij een belangrijke jongen, zowel binnen als buiten het veld", zegt Steijn. "Het is een geweldige jongen om mee te werken. Ik heb ook tegen hem gezegd: hij is en blijft een van onze leiders, in en buiten het veld. Alleen de concurrentie voor hem is op het middenveld gewoon groot, dus ik weet niet of hij altijd aan spelen zal toekomen. Ik verwacht dat Bergwijn echt een vaste waarde is."

"Ik heb vanmorgen ook met Davy gesproken over het aanvoerderschap. Daar kon hij zich in vinden." Steijn sprak kort met Klaassen over zijn nabije toekomst. "Ik heb gezegd dat we goed moeten gaan kijken naar of hij aan spelen toe zal komen, hoeveel hij speelt en wat de mogelijkheden zijn. We gaan dat de komende weken monitoren en met elkaar bekijken hoe we in de wedstrijd zitten. Ik heb al eerder aangegeven: van mij hoeft hij echt niet weg. Ik vind Davy een geweldige speler en geweldige persoonlijkheid in de groep. Hij bezit ook de ervaring die we heel hard nodig hebben."