Steijn geeft vlak voor aftrap gehoor aan opmerkelijk verzoek van Ávila

Zaterdag, 30 september 2023 om 21:17 • Rian Rosendaal

Gastón Ávila begon zaterdagavond als centrumverdediger van Ajax in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk. De Argentijnse zomeraankoop zou eigenlijk als linksback starten, maar hij heeft volgens ESPN-verslaggever Cristian Willaert aangegeven liever niet op die positie te willen spelen. Maurice Steijn, die verder geen tekst en uitleg gaf over de wens van Ávila, besloot daarop om Jerrel Hato door te schuiven naar de linksbackpositie bij de Amsterdamse club. Analist Marciano Vink vindt het in ieder geval een slechte ontwikkeling bij Ajax achterin.

Willaert vraagt voorafgaand aan RKC-Ajax aan Steijn waarom Hato en Ávila van positie hebben gewisseld. "Ik kan niet ontkennen dat ik achterin nog zoekende ben en ik vind dat we eigenlijk al vanaf het begin van de voorbereiding heel veel kansen weggeven. Ik denk wel dat de afstemming onderling steeds beter gaat. Op die positie (linksback, red.) zijn we nog zoekende en ik hoop dat dit op dit moment de juiste formatie is", blijft Steijn, die voor de linksbackpositie ook kan beschikken over Borna Sosa en Anass Salah-Eddine, met vertrouwen naar de toekomst kijken.

Verbazing bij Vink

"We hebben bij Ajax iedere keer een andere opstelling", verzucht Vink in De Eretribune. "Vos is er nu ingekomen, die moet voor wat meer rust op het middenveld zorgen. En nu hebben we Ávila weer in het centrum. Die gaat tegen Kramer spelen en we weten allemaal hoe Kramer voetbalt en waar zijn kracht ligt. Dan is mijn vraag: is het heel handig om een heel onervaren centraal duo (Ávila en Josip Sutalo, red.) op te stellen? Hato is geen linksback, heel simpel gezegd. Die jongen is opgeleid als linker centrale verdediger."

"En die gaat nu linksback spelen en dan denk ik: Dan wordt er wel van je verwacht dat je meegaat naar voren. Hij heeft een goede voorzet gegeven als linksback en verder is het ook een behoudende verdediger. Dus ja, zeg het maar", geeft Vink uiting aan zijn twijfels. De voor 12 miljoen euro overgenomen Ávila speelde vorig seizoen steevast als linksback bij Royal Antwerp FC. Bij Boca Juniors en Rosario Central in Argentinië fungeerde hij wel regelmatig als centrumverdediger.