Steijn en Van Hooijdonk samen bij FC Twente? ‘Bologna zet seinen op groen’

Sydney van Hooijdonk mag Bologna FC nog deze transferperiode op huurbasis verlaten. Dat nieuws meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano zaterdagochtend. Door de naderende komst van Vélez Sarsfield-spits Santiago Castro lijkt Van Hooijdonk nog verder uit beeld te raken bij Bologna, waardoor de club inzet op een tijdelijk vertrek van de 23-jarige spits uit Breda.

Van Hooijdonk kwam dit seizoen pas 382 minuten in actie voor Bologna, verdeeld over 11 optredens. Slechts eenmaal wist de spits het net te vinden, tijdens een bekerduel met Hellas Verona (2-0 winst).

Vanwege zijn gebrek aan speeltijd is Bologna volgens Romano bereid mee te werken aan een huurtransfer van Van Hooijdonk. Of de nummer zeven van de Serie A ook denkt aan een definitieve uittocht, is vooralsnog onbekend.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Volgens Transfermarkt is Van Hooijdonk momenteel 5 miljoen euro waard. Bologna nam de voormalig jeugdinternational in 2021 voor slechts 735.000 euro over van NAC Breda. Dankzij zijn prestaties op huurbasis bij sc Heerenveen is Van Hooijdonk dus behoorlijk in waarde gestegen.

FC Twente

Mogelijk gaat Twente in de komende dagen actie ondernemen om Van Hooijdonk terug naar de Eredivisie te halen. Manfred Ugalde lijkt voor een recordbedrag naar Spartak Moskou te vertrekken en De Telegraaf wist donderdag al te melden dat de Tukkers sowieso op zoek gaan naar een vervanger.

De ochtendkrant noemde daarbij de namen van Myron Boadu (AS Monaco), Van Hooijdonk (Bologna), Noah Ohio (Standard Luik) en Lequincio Zeefuik (FC Volendam). Laatstgenoemde gaat komende zomer echter aansluiten bij AZ, zo werd vrijdag duidelijk. Door het nieuws van Romano lijkt Van Hooijdonk een serieuze optie voor Twente, dat momenteel derde staat in de Eredivisie.

Indien Van Hooijdonk daadwerkelijk naar Twente komt, kan men spreken van een transfer met een pikant randje. Sem Steijn, zoon van trainer Maurice Steijn, is momenteel een belangrijke kracht in Enschede. Steijn senior kan al langere tijd niet door een deur met Pierre van Hooijdonk, de vader van Sydney.

Sjoerd Mossou, journalist van het Algemeen Dagblad, nam bij ESPN alvast een voorschot op een eventuele samenwerking van de zoons bij Twente. “Dat zou echt fantastisch zijn. Dan maken we er een tv-programma van. Dan zetten we de vaders samen om de tribune, met een special effect dat je vroeger altijd bij All You Need Is Love had: de kiss cam.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties